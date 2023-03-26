Fransa, Olimpiyatlarda Güvenlik İçin Yapay Zeka Kullanacak

Çin'de devasa kamera ağına yayılan yapay zeka destekli vatandaş gözetleme sistemi, sıklıkla batılı devletler tarafından eleştirilse de benzer bir uygulamayı bu sefer Fransa'da görebiliriz. 2024 Olimpiyatları için hazırlıklarını yapan Fransa, parlamentodan yapay zeka destekli güvenlik sistemi tasarısını geçirmeyi planlıyor.

Önümüzdeki hafta görüşülmesi planlanan tasarıda yapay zeka yardımıyla birlikte "normal olmayan" vatandaşların tespit edilmesini içeren bir madde yer alıyor. Bu durum, sol örgütler ve partiler tarafından sert bir şekilde eleştirilse de Fransa Hükümeti, tasarı konusunda oldukça kararlı gibi duruyor.

Fransa'da Distopyaya Adım Attı

Bugün Çin'de aktif olarak kullanılan vatandaş gözetleme sisteminin belirli ölçüde suçluları ve şüpheli davranışları tespit etmesi sayesinde suç oranını azalttığı iddia edilse de aslında bu teknolojinin arkasında büyük bir insan hakları ihlali yatıyor. Özel hayatın gizliliğini ihlal eden ve vatandaşların verilerini rızaları dışında işleyen yapay zekalar, Çin Hükümeti tarafından muhalif kişileri fişlemek amacıyla kullanılabiliyor.

Her ne kadar Fransa'da 2024 Olimpiyatları vesilesiyle test edilmek istenen yapay zekanın böyle bir işlevi bulunmadığı iddia edilse de parlamentodaki sol görüşlü partiler, yasa tasarısına şiddetle karşı çıkıyor. Özellikle alışveriş merkezleri, spor ve kültür etkinlikleri gibi insan aktivitesinin yoğun olduğu bölgelerde kullanılmak istenen gözetleme sistemi, kişilerin özgürce toplanma ve gösteri yapma hakkına karşı bir sistem olarak görülüyor.

31 Aralık 2024 tarihine yürürlüğe girmesi planlanan sistem ile birlikte Rusya dışıda bir batı ülkesi, ilk defa kapsamlı ve yüz tanıma destekli gözetleme sistemini kullanmaya başlamış olacak.