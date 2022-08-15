Friends Yeniden Netflix'e Dönüyor

Yılların eskitemediği, popüler olduğu kadar da sevilen Friends dizisi geçtiğimiz aylarda Netflix'ten kaldırılacağı açıklanmış ve 31 Mayıs 2022 tarihinde platformdan tamamen kaldırılmıştı. Dizinin bilindiği üzere haklarının HBO Max'e geçtiği söyleniyordu. Bugünse dizinin hayranlarının istediği oldu ve Friends yeniden Netflix'e döndü.

1994-2004 tarihleri arasında yayınlanan dizinin başrollerinde Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc ve David Schwimmer yer alıyor. Yayınlandığı dönem boyunca rekor üstüne rekor kıran ve izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, bunca yılın ardından bile yer aldığı platformların en popüler dizisi olmayı başarıyor.

Friends Yeniden Ait Olduğu Yere Dönüyor

Friends'in geçtiğimiz yıl hakları tamamı ile HBO Max'e geçmişti. Bu nedenle Netflix'in küresel pazarından tamamen kaldırılan dizinin HBO Max'e eklenmesi bekleniyordu. Aradan geçen sürecin ardından dizi tekrar Netflix Türkiye'ye döndü.

Kararın nedeni ile ilgili HBO Max'in aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pazarlara girmekten vazgeçmesi olduğu düşünülüyor. Avrupa pazarına girme sürecini şimdilik durduran HBO Max, görünen o ki içeriklerini başka platformlara lisanslamaya izin verecek.

Friends, Netflix'ten kaldırılana dek Blu TV üzerinden de izlenebiliyordu ancak oradan da kaldırılmıştı. Dizinin Blu TV'ye geri dönüp dönmeyeceği ise şimdilik belirsiz.