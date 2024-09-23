Logitech G ve FUT Esports Tarih Yazdı: Türk Espor Takımının Logosu G PRO Serisi Kutularında Yer Aldı

Logitech, Türkiye'deki ve faaliyet gösterdiği diğer ülkelerdeki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Yine de oyunculara verdiği önemle sık sık gündeme gelen şirketin faaliyetleri sadece yeni ürünlerle sınırlı değil. Örneğin Logitech G, kısa süre önce Türkiye'nin önde gelen e-spor takımlarından FUT Esports ile sponsorluk iş birliğini duyurmuştu.

FUT Esports oyuncuları, bu kapsamda Logitech G'nin PRO serisinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulundu. Oyunculara sunulan demo ürünler üzerinde yapılan testler ve geri bildirimler doğrultusunda iyileştirmeler gerçekleştirildi. İş birliği sonucunda Logitech G tarihinde ilk kez, Türk e-spor takımı FUT Esports'un logosu PRO serisinin kutularına ekledi.

FUT Esports Logosu Logitech G PRO Serisi Kutularında!

Bu iş birliği hem bir Türk e-spor takımının adını tüm dünyaya duyurmasını sağlarken hem de Logitech G'nin oyuncu topluluklarıya ne kadar yakından ilgilendiğini gözler önüne serdi. Logitech Türkiye Kategori ve Pazarlama Lideri Cihan Önal, iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi:

Logitech G olarak espor dünyasının kalbinde yer almayı sürdürüyoruz. FUT Esports gibi hem Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden hem de önemli başarılar elde eden bir takımla iş birliği yapmak bizim için büyük bir gurur. PRO serisi ürünlerimizin gelişiminde FUT Esports oyuncularının katkılarını görmek, onların tecrübesiyle ürünlerimizi bir üst seviyeye taşımak bize büyük bir motivasyon sağladı. Bu iş birliğimizi yeni yılda da devam ettirmekten mutluluk duyuyoruz.

FUT Esports Kurucu Ortağı Cesur Sünnetçioğlu ise 2024’te iki dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandıklarını ve farklı branşlarda da mücadelelerinin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, FUT Esports logosunun Logitech G Pro ürün kutularında yer almasının takım için büyük bir onur olduğunu belirtti.

Logitech G'nin FUT Esports iş birliği kapsamında, logolu PRO serisi ürünler sadece Türkiye’de değil, Avrupa’nın birçok ülkesinde satışa sunulacak. İsviçre, İtalya, Fransa gibi ülkeler de dahil olmak üzere toplamda 23 ülkede oyunseverlerle buluşacak.