Galatasaray Tarih Yazdı: Kayserispor'u 3-0 Yendi, Sosyal Medya Karıştı!

Galatasaray ve Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçları kapsamında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek beşinci yıldızı takmaya hak kazandı.

Galatasaray, Kayserispor'u Yendi

Galatasaray’ın evinde oynanan kritik mücadelede goller Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve kaleci Fernando Muslera’dan geldi. Takımın galibiyetle şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya adeta alev aldı. Tüm dikkatler bir anda sarı-kırmızılı ekibe çevrildi, taraftarlar kutlamalarla geceye damga vurdu.

İyiler sonunda mutlaka kazanır. 🦁



Türkiye’nin ilk ve tek 5 yıldızlı şampiyonu 𝐆𝐀𝐋𝐀𝐓𝐀𝐒𝐀𝐑𝐀𝐘! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️#5YıldızlıŞampiyon pic.twitter.com/h2XiqOUbGC — #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) May 18, 2025

Sezon boyu hic bisey yapmayıp utanmadan şampiyonluk kutlamalarına gelen icardinin yüzsüzlük#SampiyonGalatasaray #GalatasaraySK pic.twitter.com/jBKEy6rP31 — Yunus (@YunusBenx) May 18, 2025

3 ,5 yıl önce sahiplenildi ve adı Melo oldu. 3. şampiyonluğunu kutluyor.#SampiyonGalatasaray pic.twitter.com/uKwc0lR1lT — M E L O & Kedy Kardeşleri (@melothepit) May 18, 2025

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