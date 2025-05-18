Galatasaray Tarih Yazdı: Kayserispor'u 3-0 Yendi, Sosyal Medya Karıştı!

Galatasaray, Kayserispor’u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Sosyal medya ve taraftarlar galibiyet sonrası büyük coşku yaşadı. İşte ayrıntılar!

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Galatasaray ve Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçları kapsamında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek beşinci yıldızı takmaya hak kazandı.

Galatasaray, Kayserispor'u Yendi

Galatasaray’ın evinde oynanan kritik mücadelede goller Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve kaleci Fernando Muslera’dan geldi. Takımın galibiyetle şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya adeta alev aldı. Tüm dikkatler bir anda sarı-kırmızılı ekibe çevrildi, taraftarlar kutlamalarla geceye damga vurdu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Galatasaray - Kayserispor maçını izlediniz mi, karşılaşmayı nasıl buldunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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