Çok Güçlü İşlemcili OnePlus 16'nın Görüntüleri Paylaşıldı

OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeline dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OnePlus 16'nın görüntüleri paylaşıldı. Böylece telefonun tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihaz, üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Telefon ayrıca çok güçlü bir işlemciye sahip olacak.

OnePlus 16'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

OnePlus 16'nın arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde OnePlus logosu da bulunacak. Telefonun yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OnePlus 15'te de kare şeklinde bir modül tercih edilmişti.

OnePlus 16'nın Renk Seçenekleri Neler Olacak?

OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli siyah, turuncu ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte satışa sunulacak. Serinin bir önceki modeli OnePlus 15'in renk seçenekleri arasında sarı, mor ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut.

OnePlus 16'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden alıyor. Henüz tanıtılmayan bu işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. OnePlus 15'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti. Fikri vermesi açsıından bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te çalıştırıyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5'in oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda söz konusu oyunlar sorunsuz oynanabilecektir.

OnePlus 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 16'nın 2026 yılının Ekim ayının başlarında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OnePlus 15, 2025 yılının Ekim ayında tanıtılmıştı.

OnePlus 16 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus 16'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Editörün Yorumu

OnePlus 16'nın tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk seçenekleri, telefonun çok şık bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Telefon yalnızca şık tasarımıyla değil aynı zamanda güçlü işlemcisiyle de öne çıkacak. Telefonun güçlü işlemci sayesinde yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olamdan çalıştırabileceğini düşünüyorum. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatça yapılabilecek.