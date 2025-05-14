Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazandı, Sosyal Medya Sallandı
Galatasaray, Trabzonspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. 3-0 biten maçın ardından futbolseverler sosyal medyaya akın etti. İşte detaylar!
Galatasaray, bugün Trabzonspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalinden yüzü gülen taraf olarak ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, bordo-mavili rakibini 3-0 malup ederek kupayı müzesine götüren taraf oldu. Her maçta olduğu gibi finalin ardından da sosyal medya birbirinden komik futbol paylaşımlarıyla doldu. işte o paylaşımlardan bazıları
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazandı
Galatasary'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı 19. kez müzesine götürmesinin ardından sosyal medyada #KupaBeyiGALATASARAY gibi etiketler popüler oldu. Biz de bu paylaşımlar arasında een dikkat çekenleri sizler için bu bir araya getirdik.
🏆 2024-2025 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu 𝐆𝐀𝐋𝐀𝐓𝐀𝐒𝐀𝐑𝐀𝐘! 💛❤️#KupaBeyiGALATASARAY pic.twitter.com/QUElBIzogZ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 14, 2025
#KupaBeyiGALATASARAY 💛❤️ https://t.co/NdiA3eMrCl pic.twitter.com/JsfRSW2NH1— Snoop CAT 🐈 (@Snoopccat) May 14, 2025
Elalem 11 senede 1 kupayı zor görürken bu çocuk haftada iki kupa görüyor.— Fatih (@Fatih_M_Kucuk) May 14, 2025
#TSvGSTSL#KupaBeyiGALATASARAY pic.twitter.com/Nl9AaZuMz4
#KupaBeyiGALATASARAY pic.twitter.com/2skjTzGcac— 𓄂օղur. (@aslanonjr) May 14, 2025
Mayıs ayında Galatasaraylı olmak#KupaBeyiGALATASARAY pic.twitter.com/Lxx4uv44n2— Mateta 🦁 (@Gala_vekillii) May 14, 2025
fair play puanıyla türkiye kupası alma işi pic.twitter.com/6ipiERmbfT— pink tony 🇨🇴 (@natebadfellas) May 14, 2025
🎙️ Rio Ferdinand:— Galatasaray Facts (@CimbomFacts) May 14, 2025
"Gala!" pic.twitter.com/Wa4xZ5yITi
bu kupaların arasında ziraatin sırıtışpic.twitter.com/yEHat7sowN https://t.co/6wNFpWczhR— Sabun Yağızcıoğlu (@gyokerss) May 14, 2025
galatasaray 19. kupayı aldı— metehan (@meteozm) May 14, 2025
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osimhen bizimle kal tezahüratlarına güldü
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7 değil 5 günde 2 kupa https://t.co/aZ3dSLFJem pic.twitter.com/9FwbgECw5a— Fırat Tevetoğlu (@Yedeksolkanat) May 14, 2025
3 ay 1 kupa— Metefizick🇮🇸 (@lamelaback) May 14, 2025
pic.twitter.com/V5LFgbO4Aa
Make it 1️⃣9️⃣ 💛❤️ @GalatasaraySK— PUMA Football (@pumafootball) May 14, 2025
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 https://t.co/zlIYIqADf0
Lig bizim kupa sizin olsun diyip ikisini de aldık— Fırat Tevetoğlu (@Yedeksolkanat) May 14, 2025
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