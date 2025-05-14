Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazandı, Sosyal Medya Sallandı

Galatasaray, bugün Trabzonspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalinden yüzü gülen taraf olarak ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, bordo-mavili rakibini 3-0 malup ederek kupayı müzesine götüren taraf oldu. Her maçta olduğu gibi finalin ardından da sosyal medya birbirinden komik futbol paylaşımlarıyla doldu. işte o paylaşımlardan bazıları

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazandı

Galatasary'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı 19. kez müzesine götürmesinin ardından sosyal medyada #KupaBeyiGALATASARAY gibi etiketler popüler oldu. Biz de bu paylaşımlar arasında een dikkat çekenleri sizler için bu bir araya getirdik.

Elalem 11 senede 1 kupayı zor görürken bu çocuk haftada iki kupa görüyor.

#TSvGSTSL#KupaBeyiGALATASARAY pic.twitter.com/Nl9AaZuMz4 — Fatih (@Fatih_M_Kucuk) May 14, 2025

fair play puanıyla türkiye kupası alma işi pic.twitter.com/6ipiERmbfT — pink tony 🇨🇴 (@natebadfellas) May 14, 2025

galatasaray 19. kupayı aldı

-👍



osimhen bizimle kal tezahüratlarına güldü

- pic.twitter.com/2ofAS9q8Jy — metehan (@meteozm) May 14, 2025

7 değil 5 günde 2 kupa https://t.co/aZ3dSLFJem pic.twitter.com/9FwbgECw5a — Fırat Tevetoğlu (@Yedeksolkanat) May 14, 2025