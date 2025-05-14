Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazandı, Sosyal Medya Sallandı

Galatasaray, Trabzonspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. 3-0 biten maçın ardından futbolseverler sosyal medyaya akın etti. İşte detaylar!

Oğuz Çakır
Oğuz Çakır -

Galatasaray, bugün Trabzonspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalinden yüzü gülen taraf olarak ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, bordo-mavili rakibini 3-0 malup ederek kupayı müzesine götüren taraf oldu. Her maçta olduğu gibi finalin ardından da sosyal medya birbirinden komik futbol paylaşımlarıyla doldu. işte o paylaşımlardan bazıları

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazandı

Galatasary'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı 19. kez müzesine götürmesinin ardından sosyal medyada #KupaBeyiGALATASARAY gibi etiketler popüler oldu. Biz de bu paylaşımlar arasında een dikkat çekenleri sizler için bu bir araya getirdik.

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