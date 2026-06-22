Samsung'un Ucuz Akıllı Telefonu İçin One UI 8.5 Yayında!
Samsung kısa süre önce uygun fiyatlı bir akıllı telefonu için daha Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini kullanıma sundu. İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung, 2023'te piyasaya sürdüğü Galaxy A24 için Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini kullanıma sundu
- Yeni güncelleme A245NKSU9FZF1 yapı numarasıyla akıllı telefona geliyor. Şu an için dağıtım yalnızca Güney Kore ile sınırlı. Ancak güncellemenin önümüzdeki günlerde kademeli olarak daha fazla ülkede kullanıma sunulması bekleniyor.
- Galaxy A24 için ilk etapta Güney Kore'de yayınlanan One UI 8.5 güncellemesi 2.4 GB boyutlarında.
Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Kısa bir süre önce Galaxy A15 4G'yi yeni sürüme geçiren Güney Koreli marka son olarak Türkiye'de de satılan bir modeli için daha güncellemeyi yayınladı. İşte merak edilen detaylar!
One UI 8.5 Güncellemesi Hangi Model İçin Yayınlandı?
Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini alan son akıllı telefonu Galaxy A24 oldu. Yeni sürüm ilk etapta sadece Güney Kore'deki modeller için yayında. Önümüzdeki günlerde Türkiye dahil diğer ülkelerdeki modeller için de yayınlanması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere bu model ülkemizde 10.170 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Yani giriş segment bir model diyebiliriz.
Galaxy A24 için kullanıma sunulan One UI 8.5 güncellemesi Mayıs 2026 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Bu yama 36 güvenlik açığını ortadan kaldırıyor ve bu sayede daha güvenli bir kullanıcı deneyimi sunuyor diyebiliriz. Ek olarak A245NKSU9FZF1 yapı numarasına sahip olduğunu da belirtelim.
Galaxy A24 İçin Yayınlanan One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB?
Bilindiği gibi giriş segment için yayınlanan Android güncellemeleri amiral gemilerine kıyasla daha düşük boyutlarda oluyor. Bu kapsamda Galaxy A24’e gelen One UI 8.5 güncellemesinin 2,4 GB olduğunu söyleyebiliriz. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak geçen ay Galaxy Z Fold 6 için yayınlanan güncelleme 4 GB boyutundaydı.
Galaxy A24 İçin One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?
Galaxy A24 sahiplerinin One UI 8.5 yamasını yüklemek için yapması gereken çok fazla bir şey yok. Eğer güncelleme bulunduğunuz bölgede yayınlanırsa çok yüksek ihtimalle otomatik bir bildirim alacaksınız. Eğer almazsanız Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını takip ederek yeni sürümü çok kolay bir şekilde yükleyebilirsiniz.
One UI 8.5 Uyumlu Samsung Modelleri
Samsung Galaxy S Serisi
- Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26+
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Samsung Galaxy Z TriFold
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Fold Special Edition
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy Z Fold 4
- Samsung Galaxy Z Flip 4
Samsung Galaxy A Serisi
- Samsung Galaxy A73
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A53
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A34
- Samsung Galaxy A33
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A24
- Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A07
- Samsung Galaxy A06
Samsung Galaxy M Serisi
- Samsung Galaxy M56
- Samsung Galaxy M55 / M55s
- Samsung Galaxy M54
- Samsung Galaxy M53
- Samsung Galaxy M36
- Samsung Galaxy M35
- Samsung Galaxy M34
- Samsung Galaxy M33
- Samsung Galaxy M17
- Samsung Galaxy M16
- Samsung Galaxy M15
- Samsung Galaxy M07
- Samsung Galaxy M06
Samsung Galaxy F Serisi
- Samsung Galaxy F56
- Samsung Galaxy F55
- Samsung Galaxy F54
- Samsung Galaxy F36
- Samsung Galaxy F34
- Samsung Galaxy F17
- Samsung Galaxy F16
- Samsung Galaxy F15
- Samsung Galaxy F07
- Samsung Galaxy F06
Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi
- Samsung Galaxy Tab S11
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10+
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite
- Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S8
- Samsung Galaxy Tab S8+
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
- Samsung Galaxy Tab A11 / A11+
- Samsung Galaxy Tab A9 / A9+
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)
- Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro
Samsung Galaxy XCover Serisi
- Samsung Galaxy XCover 7
- Samsung Galaxy XCover 7 Pro
- Samsung Galaxy XCover 6 Pro
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Bu içerikte Galaxy S25 FE ile POCO X8 Pro Max'i karşılaştırdık. İki akıllı telefonun teknik özelliklerini ve fiyat etiketlerini detaylı bir şekilde inceledik.
Editörün Yorumu
Galaxy A24, 2023 yılında kullanıcıların beğenisine sunuldu ve halen güncelleme almaya devam ediyor. Cihazın 4 büyük Android güncellemesi ve 5 yıl güvenlik yaması alacağını dikkate aldığımızda çok yakında yayınlanacak Android 17 tabanlı One UI 9 sürümü için de uygun olduğunu söyleyebiliriz.