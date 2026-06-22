Samsung'un Ucuz Akıllı Telefonu İçin One UI 8.5 Yayında!

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Kısa bir süre önce Galaxy A15 4G'yi yeni sürüme geçiren Güney Koreli marka son olarak Türkiye'de de satılan bir modeli için daha güncellemeyi yayınladı. İşte merak edilen detaylar!

One UI 8.5 Güncellemesi Hangi Model İçin Yayınlandı?

Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini alan son akıllı telefonu Galaxy A24 oldu. Yeni sürüm ilk etapta sadece Güney Kore'deki modeller için yayında. Önümüzdeki günlerde Türkiye dahil diğer ülkelerdeki modeller için de yayınlanması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere bu model ülkemizde 10.170 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Yani giriş segment bir model diyebiliriz.

Galaxy A24 için kullanıma sunulan One UI 8.5 güncellemesi Mayıs 2026 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Bu yama 36 güvenlik açığını ortadan kaldırıyor ve bu sayede daha güvenli bir kullanıcı deneyimi sunuyor diyebiliriz. Ek olarak A245NKSU9FZF1 yapı numarasına sahip olduğunu da belirtelim.

Galaxy A24 İçin Yayınlanan One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB?

Bilindiği gibi giriş segment için yayınlanan Android güncellemeleri amiral gemilerine kıyasla daha düşük boyutlarda oluyor. Bu kapsamda Galaxy A24’e gelen One UI 8.5 güncellemesinin 2,4 GB olduğunu söyleyebiliriz. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak geçen ay Galaxy Z Fold 6 için yayınlanan güncelleme 4 GB boyutundaydı.

Galaxy A24 İçin One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Galaxy A24 sahiplerinin One UI 8.5 yamasını yüklemek için yapması gereken çok fazla bir şey yok. Eğer güncelleme bulunduğunuz bölgede yayınlanırsa çok yüksek ihtimalle otomatik bir bildirim alacaksınız. Eğer almazsanız Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını takip ederek yeni sürümü çok kolay bir şekilde yükleyebilirsiniz.

One UI 8.5 Uyumlu Samsung Modelleri

Samsung Galaxy S Serisi

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy A Serisi

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A26

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A06

Samsung Galaxy M Serisi

Samsung Galaxy M56

Samsung Galaxy M55 / M55s

Samsung Galaxy M54

Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M35

Samsung Galaxy M34

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M17

Samsung Galaxy M16

Samsung Galaxy M15

Samsung Galaxy M07

Samsung Galaxy M06

Samsung Galaxy F Serisi

Samsung Galaxy F56

Samsung Galaxy F55

Samsung Galaxy F54

Samsung Galaxy F36

Samsung Galaxy F34

Samsung Galaxy F17

Samsung Galaxy F16

Samsung Galaxy F15

Samsung Galaxy F07

Samsung Galaxy F06

Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab A11 / A11+

Samsung Galaxy Tab A9 / A9+

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)

Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro

Samsung Galaxy XCover Serisi

Samsung Galaxy XCover 7

Samsung Galaxy XCover 7 Pro

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Editörün Yorumu

Galaxy A24, 2023 yılında kullanıcıların beğenisine sunuldu ve halen güncelleme almaya devam ediyor. Cihazın 4 büyük Android güncellemesi ve 5 yıl güvenlik yaması alacağını dikkate aldığımızda çok yakında yayınlanacak Android 17 tabanlı One UI 9 sürümü için de uygun olduğunu söyleyebiliriz.