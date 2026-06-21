Samsung Galaxy S25 FE vs Poco X8 Pro Max! Hangisi Daha İyi?

Xiaomi ve Samsung'un belirli aralıklarla piyasaya sürdüğü POCO X8 Pro Max ve Galaxy S25 FE bulundukları segment itibariyla birbirine rakip diyebiliriz. Peki bugün iki telefondan birisini satın almak istediğinizde hangisini tercih etmelisiniz? Bu içeriğimizde POCO X8 Pro Max ve Galaxy S25 FE'yi derinlemesine inceleyeceğiz ve hangisini seçmeniz gerektiğini anlatacağız.

POCO X8 Pro Max ve Galaxy S25 FE Özellikleri Neler?

Özellik POCO X8 Pro Max Samsung Galaxy S25 FE Ekran Büyüklüğü 6,83 inç 6,7 inç Ekran Çözünürlüğü 1.5K FHD+ Ekran Teknolojisi AMOLED AMOLED Ekran Yenileme Hızı 120Hz 120Hz İşlemci (Yonga Seti) Dimensity 9500s Exynos 2400 RAM 12 GB 8 GB Depolama 256 GB / 512 GB 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera 50 MP ana + 8 MP ultra geniş açılı 50 MP + 8 MP telefoto + 12 MP ultra geniş Ön Kamera 20 MP 12 MP Batarya Kapasitesi 8.500 mAh 4.900 mAh Şarj Hızı 100W Hızlı Şarj 45W kablolu Güvenlik Ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu Ekran altı optik parmak izi okuyucu Dayanıklılık IP68 / IP69 / IP69K IP68 (Suya ve toza dayanıklı), Alüminyum Çerçeve İşletim Sistemi Android 16 tabanlı HyperOS 3 (4 Yıl Android ve 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi) Android 16, One UI 8 (7 yıl güncelleme desteği)

POCO X8 Pro Max ve Galaxy S25 FE'nin Ekranları Nasıl?

POCO X8 Pro Max 6,83 inç boyutlarında, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızlarını destekleyen AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Galaxy S25 FE ise 6,7 inçlik FHD+ çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızı sunan AMOLED bir panele sahip. İki model genel olarak benzer ekran özelliklerine sahip olsa da X8 Pro Max'in ekranı hem daha büyük ve hem de daha yüksek çözünürlükleri destekliyor.

Kazanan: Ekran boyutunun ve çözünürlüğünün daha yüksek olması nedeniyle POCO X8 Pro Max.

POCO X8 Pro Max ve Galaxy S25 FE'nin İşlemcileri Nasıl?

POCO X8 Pro Max'te MediaTek'in Dimensity 9500s işlemcisi mevcut. Bu yonga seti 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Donanımın oyun performansına baktığımızdaysa Genshin Impact'i 60 FPS seviyesinde stabil bir şekilde çalıştırdığını görebiliyoruz. Galaxy S25 FE tarafında ise Samsung’un kendi üretimi ve 4 nm mimariye sahip Exynos 2400 yonga seti yer alıyor.

Bu işlemci de aynı oyunu 60 FPS’te oynatabiliyor. Ancak kare hızlarında zaman zaman düşüşlerin yaşandığını ve bazı sahnelerde 40 FPS'lere kadar gerileme olduğunu söyleyebiliriz. Yani iki akıllı telefonun oyun performansını Genshin Impact özelinde karşılaştırdığımıda POCO X8 Pro Max'in daha stabil bir performans sergilediğini belirtelim.

İşlemcilerde gördüğümüz nm (nanometre) değeri üretim teknolojisinin neslini gösteriyor. Burada nm değeri ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Buna bir örnek verecek olursak 3 nm tabanlı bir işlemci 4 nm tabanlı bir diğer yonga setinden daha verimli çalışıyor ve aynı zamanda daha yüksek performans gösteriyor.

Kazanan: Oyunları daha stabil ve gözle görülür FPS düşüşleri yaşamadan çalıştırdığı için POCO X8 Pro Max.

POCO X8 Pro Max ve Galaxy S25 FE'nin Kameraları Nasıl?

Kamera tarafında ibre Samsung’a dönüyor. Zira Galaxy S25 FE, 50 megapiksel ana, 8 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Buna karşılık POCO X8 Pro Max ise 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açı sensörleriyle bizleri karşılıyor. Yani Xiaomi’nin telefonunda hem telefoto sensörü yok hem de ultra geniş açı kamerası Samsung’unkine kıyasla daha düşük çözünürlükte.

Ultra geniş açı kamerası fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabiliyorsunuz. Öte yandan telefoto sensörü ise uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza yarıyor.

Kazanan: Telefoto sensörüne sahip olması ve ultra geniş açı kamerasının daha yüksek çözünürlükte olması nedeniyle Galaxy S25 FE.

POCO X8 Pro Max ve Galaxy S25 FE'nin Bataryaları Nasıl?

POCO X8 Pro Max'in bataryası 8.500 mAh kapasitesinde ve 100W kablolu şarjı destekliyor. Galaxy S25 FE'nin 4.900 mAh'lik pili ise 45W hızlarında şarj olabiliyor. Yani hem batarya kapasitesinde hem de şarj hızlarında Xiaomi'nin telefonu daha önde diyebiliriz. Hatta POCO X8 Pro Max'in an itibariyle sektörde en büyük bataryalardan birisine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Kazanan: Hem batarya kapasitesinin hem de şarj hızlarının yüksek olması nedeniyle POCO X8 Pro Max.

POCO X8 Pro Max ve Galaxy S25 FE'nin Fiyatları Kaç TL?

Galaxy S25 FE an itibariyla çeşitli e-ticaret sitelerinde 35.281 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Bu fiyatın telefonun 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı versiyonu için geçerli olduğunu belirtelim. POCO X8 Pro Max'i ise 38.999 TL'den başlayan fiyatlarla bulabiliyorsunuz. Bu da 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan sürümü için geçerli.

Kazanan: Başlangıç fiyat etiketinin daha ucuz olması nedeniyle Galaxy S25 FE.

POCO X8 Pro Max mi Galaxy S25 FE mi Hangi Telefonu Satın Almalısınız?

İki akıllı telefonun temel teknik özelliklerini karşılaştırdık ve neden birinin diğerinden daha iyi olduğunu gerekçeleriyle birlikte açıkladık. İki model genel performansı ve fiyatları açısından birbirlerine oldukça yakın. Ancak bu iki model arasında kalsam yüksek ihtimalle POCO X8 Pro Max'i seçerdim. Bu kararımın arkasındaki neden akıllı telefonun özellikle batarya gibi detaylarda Samsung'un telefonundan daha iyi olması.

Pil performansı benim için oldukça önemli. Zira şu anda kullandığım Android telefonu gün içinde iki kez şarja takmak zorunda kalıyorum. Ancak POCO X8 Pro Max'in 8.500 mAh'lik bataryası kullanıcıların böyle bir sorun yaşamayacağını gösteriyor. Ayrıca 100W şarj desteği de göz ardı edilmemesi gereken bir detay. Maalesef Galaxy S25 FE bu gibi detaylarda rakibinin gerisinde kalıyor.

POCO X8 Pro Max'in oyun performansı da beni etkiledi. Zira yüksek grafikli Genshin Impact'i stabil bir şekilde 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Galaxy S25 FE de bu seviyelere çıkıyor. Ancak bazı sahnelerde kare hızlarında düşmeler mevcut. Yani tam olarka stabil değil. Bu da kararımın arkasında bir diğer neden. Tabii bu gibi testlerin hangi şartlar altında gerçekleştirildiğini bilmiyoruz. Belki farklı bir senaryoda daha farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Ancak en azından kağıt üzerinde durumlar böyle.

Tabii bu sadece benim görüşüm. Örneğin, Galaxy S25 FE'nin kamerası daha başarılı. Eğer kamera performansı sizin için daha önemliyse o zaman Samsung'un telefonu sizin için daha uygun bir seçenek olabilir. Ancak benim için kamera performansı çok önemli değil. Ben daha çok pil ve işlemci performansını ön planda tutuyorum.

Kazanan: Kamera performansında rakibinin gerisinde kalsa da işlemci, batarya ve ekran tarafında daha iyi olması nedeniyle POCO X8 Pro Max.

Editörün Yorumu

İki akıllı telefon da bence gayet başarılı. Tabii iki modelin de birbirine göre artıları ve eksileri var. Ancak mobil oynayan biriyseniz ve bu esnada telefonunuzun şarjının bitmesini istemiyorsanız POCO X8 Pro Max sizin için daha uygun olabilir. Zira modelin bataryası çok iyi ve oyunlarda sıkıntı çıkarmayacak bir işlemciye sahip. Ancak ben fotoğraf çekmeyi seviyorum ve diğer detaylar çok da önemli değil diyorsanız o zaman Galaxy S25 FE'ye yönelebilirsiniz.