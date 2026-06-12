Samsung'un Altı Yıl Güncelleme Alacak Yeni Telefonu Yolda!

Samsung çok yakında Galaxy A27'yi kullanıcıların beğenisine sunacak. Modelle ilgili bugüne dek çok fazla detay ortaya çıktı. Bu nedenle cihazdan neler beklememiz gerektiğini büyük oranda biliyoruz. Son gelişmeler ürünün markanın sunucularında göründüğünü ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy A27 Samsung'un Meksika Sunucularında Tespit Edildi

Galaxy A27, A276BXXU1AZEA yapı numarasıyla Samsung'un Meksika sunucularında ortaya çıktı. Bu son gelişme cihazın herhangi bir teknik özelliğini veya donanımını doğrulamasa da tanıtımın çok yakında yapılacağına dair sinyalleri veriyor diyebiliriz. Genellikle bu gibi sertifikalar alan modellerin çok kısa bir süre içinde tanıtıldığını belirteilm.

Galaxy A27 Samsung'un Meksika Sunucularında Görünmesi Ne Anlama Geliyor?

Galaxy A27'nin Samsung'un Meksika sunucularında görünmesi bazı detayları ortaya çıkarıyor. Örneğin, bu kayıt akıllı telefonun Meksika başta olmak üzere globalde piyasaya sürüleceğini doğruluyor. Ek olarak cihazın kutudan çıkar çıkmaz Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini çalıştıracağını gözler önüne seriyor. Yani model markanın en güncel işletim sistemi sürümüyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Galaxy A27 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6,7 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)

Arka kamera: 50 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro

Ön kamera: 12 MP

Ön kamera video: 4K 30 FPS

Arka kamera video: 4K 30 FPS

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 45W hızlı şarj

Galaxy A27 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Son raporlar Galaxy A27'nin 349 euro (18.680 TL) civarında bir başlangıç fiyat etiketine sahip olacağı yönünde. Bu versiyonun 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip olduğunu belirtelim. 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı varyantı ise 439 euro (23.497 TL) fiyat etiketiyle satılacak. Bunlara Türkiye'deki vergileri de dahil ettiğimizde sırasıyla 37.904 TL ve 47.678 TL'ye karşılık geldiğini söyleyebiliriz.

Galaxy A27 Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy A27 son dönemde sürekli olarak yeni sızıntılarla karşımıza çıkıyor. Bu da akıllı telefonun çok yakında tanıtılacağının bir göstergesi. Ancak şu ana dek Samsung'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Selefi Galaxy A26 geçen yılın mart ayında piyasaya sürülmüştü. Yani yeni model biraz gecikti demek mümkün. Şu an için kesin olmasa da Galaxy A27'nin bu ay veya en geç temmuz ayında vitrine çıkması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Samsung'un A serisi telefonlarını daha önce kullandım. Deneyimimi değerlendirecek olursam fazlasıyla olumlu olduğunu söyleyebilirim. Şahsi düşüncem Galaxy A27'nin de benzer şekilde teknik özellikleriyle ve tasarımıyla kullanıcıları memnun edeceği şeklinde. Buradaki tek soru işaretim yeni modelin fiyatı diyebilirim. Zira sızdırılan fiyatlar gerçekse akıllı telefon ülkemizde biraz pahalıya satışa çıkabilir. Tabii marka ülkemiz için yerel fiyatlandırma uygulama ihtimalini de unutmamak gerekiyor.