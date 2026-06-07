Samsung'un Türkiye'de de Satılacak Telefonu Yolda! İşte Tasarımı ve Renk Seçenekleri

Samsung geçtiğimiz yıl Galaxy A26'yı piyasaya sürdü. 120Hz AMOLED ekran, 50 megapiksel kamera ve 5.000 mAh batarya gibi özelliklerle gelen akıllı telefonun devam modeli de çok yakında tanıtılacak. Son gelişmeler Galaxy A27'nin renk seçeneklerini ve tasarımını ortaya koyuyor.

Galaxy A27 Tasarımı Nasıl Olacak?

Galaxy A27'nin yeni görselleri paylaşıldı. Buna göre akıllı telefon selefinin aksine damla çentik tasarımına sahip olmayacak. Bunun yerine orta ve üst segmentte gördüğümüz delikli görünüme geçiş yapılacak. Bu da cihazın daha premium görünmesini sağlayacak. Arka tarafa baktığımızda büyük değişikliklerin olmayacağını görüyoruz. Zira cihaz, bir önceki nesildeki gibi dikey üçlü kamera modülüyle karşımıza çıkacak.

Bunun dışında geçmiş sızıntılara göre akıllı telefon 162.3 mm uzunluğunda, 78.6 mm genişliğinde ve 7.9 mm kalınlığında olacak. Bu da bir önceki modele kıyasla daha kısa, daha geniş ve aynı zamanda daha kalın olacağı anlamına geliyor. Tabii bunların sızıntı olduğunu ve şirketin resmi açıklamasını beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

Galaxy A27 Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Bugüne dek sızdırılan görsellere göre Galaxy A27'de siyah, mavi, pembe ve nane yeşili renk seçenekleri mevcut olacak. Tabii şirket lansman sırasında daha farklı opsiyonları da tanıtabilir. Fakat şu ana dek gelen bilgiler cihazın dört renkle geleceği şeklinde. Karşılaştırma yapacak olursak Galaxy A26 siyah, beyaz, nane yeşili ve pembe renkleriyle karşımıza çıkmıştı.

Galaxy A27 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6,7 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)

Arka kamera: 50 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro

Ön kamera: 12 MP

Ön kamera video: 4K 30 FPS

Arka kamera video: 4K 30 FPS

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 45W hızlı şarj

Galaxy A27 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy A26 geçen yılın mart ayında piyasaya çıktı. Samsung'dan şu ana dek bir açıklama gelmese de yeni modelin temmuz veya ağustos aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ek olarak selefi ülkemizde 16.460 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Yeni model daha güçlü olacağından yüksek ihtimalle 17 ila 20.000 TL arasında bir fiyata sahip olması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Galaxy A27 ile ilgili beni en çok sevindiren gelişme delikli ekran tasarımıyla geleceği oldu diyebilirim. Çünkü 2026 itibarıyla damla çentik tasarımı bence eskidi. Şirketin böyle bir hamle yapmasını fazlasıyla mantıklı buluyorum. Bununla birlikte renk seçenekleri de tüm kullanıcılara hitap edecek şekilde ayarlanmış. Ancak bir seçim yapma şansım olsa muhtemelen siyahı tercih ederdim.