Samsung'dan Orta Segment İçin Yeni Hamle! Galaxy A27 Geliyor

Samsung çok yakında Galaxy A27 isimli yeni akıllı telefonunu kullanıcıların beğenisine sunacak. Bugüne dek cihazın temel özelliklerini ve haftta fiyat etiketini bile öğrendik. Son gelişmeler modelin tanıtım öncesi kritik bir aşamayı daha geride bıraktığını ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy A27 Hangi Sertifikayı Aldı?

Galaxy A27, SM-A276B ve SM-A276B/DS model numaralarıyla GCF sertifikası aldı. Bu son kayıt akıllı telefonun geliştirme sürecinin devam ettiği ve çok yakında piyasaya sürüleceği şeklinde yorumlanabilir. Hatta cihazın daha önce SM-A276B model numarasıyla Geekbench testine girdiğini de belirtelim. Ürün bu testlerden tek çekirdekte 994 ve çok çekirdekte ise 2.861 puan almıştı.

Galaxy A27'nin GCF Sertifikası Alması Neden Önemli?

Galaxy A27'nin GCF sertifikası alması aslında oldukça önemli. Zira model numaralarından SM-A276B/DS akıllı telefonun çift SIM desteğine sahip olacağını dolaylı yoldan da olsa doğruluyor diyebiliriz. Bu sayede modele iki adet SIM kartı takabileceksiniz. Bu da birden fazla telefon numarasına sahip kişiler için önemli bir avantaj olabilir.

Galaxy A26'da da çift SIM özelliği bulunuyordu.

Galaxy A27 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6,7 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)

Arka kamera: 50 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro

Ön kamera: 12 MP

Ön kamera video: 4K 30 FPS

Arka kamera video: 4K 30 FPS

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 45W hızlı şarj

Galaxy A27 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy A27'nin başlangıç fiyat etiketinin 349 euro (18.611 TL) olduğu söyleniyor. Bu versiyonda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama mevcut olacak. Ek olarak 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan üst sürümü 439 euro (23.411 TL) civarında bir fiyata sahip olacak. Selefinin 299 euro (15.945 TL) ve 369 euro (19.678 TL) fiyatlarla satıldığını göz önüne aldığımızda yeni modelde sırasıyla 50 euro ve 70 euroluk bir artış olacağını söyleyebiliriz.

Galaxy A27'nin sızdırılan fiyatlarına ülkemizdeki vergileri de eklediğimizde sırasıyla 37.904 TL ve 47.678 TL'ye karşılık geliyor.

Galaxy A27 Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy A26 geçtiğimiz yılın mart ayında kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. İlk raporlar Galaxy A27'nin de mart veya en geç nisanda tanıtılabileceği yönündeydi. Ancak bu iddialar gerçekleşmedi. Şu an için kesin olmasa da yeni modelin bu ay içinde veya en geç temmuz ayında gelmesini bekliyoruz. Yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Galaxy A27'nin çift SIM desteğiyle gelecek olması olumlu bir gelişme. Şahsen benim de iki telefon numaram var. Bu nedenle kullandığım akıllı telefon çift SIM desteğine sahip diyebilirim. Bunun dışında akıllı telefonun teknik özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanacağını düşünüyorum. Buradaki en önemli soru işareti modelin Türkiye fiyatının ne kadar olacağı.