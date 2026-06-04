Samsung Galaxy S26'nın Değeri 3 Ayda 14 Bin TL Düştü

Türkiye'deki akıllı telefon fiyatları her geçen gün biraz daha artıyor. Öyle ki bugün satın almak istediği cihazı almayan bir kullanıcı, üç ay sonra aynı ürüne çok daha fazla para ödemek zorunda kalabiliyor. Ancak bunun istisnaları da var. Örneğin Samsung'un en yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S26, değer kaybı konusunda rekora koşuyor. Bundan yaklaşık üç ay önce Türkiye'de 70 bin 499 TL'den satışa çıkan Galaxy S26, artık 13 bin 600 TL'ye alınabiliyor.

Samsung Galaxy S26 Ne Kadar Değer Kaybetti?

Samsung Galaxy S26, 26 Şubat'ta tanıtıldı. Lansmanın hemen ardından telefonun Türkiye fiyatı 256 GB'lık model için 70 bin 499 TL olarak açıklandı. 512 GB'lık versiyonun fiyatı ise 82 bin 499 TL olarak açıklandı. Ancak aradan üç ay geçti ve beklenenin aksine söz konusu modelin fiyatı aşağı doğru geriledi. 256 GB'lık Galaxy S26, yüzde 19,3 değer kaybederek 70 bin 499 TL'den 58 bin 889 TL'ye düştü.

Üstelik burada ikinci el ya da ithalatçi garantili bir üründen bahsetmiyoruz. Söz konusu fiyat Samsung Türkiye garantisi altındaki Galaxy S26 için. Ki zaman zaman fiyatın birkaç bin TL daha aşağı düştüğünü belirtmem gerek. 82 bin 499 TL'den satışa çıkan 512 GB'lık modelde de durum farksız. Yüzde 24,5 değer kaybı yaşayan bu sürüm artık 20 bin TL daha ucuza 62.999 TL'ye alınabiliyor.

Model Çıkış Fiyatı Güncel Fiyat Fiyat Düşüşü Değer Kaybı Galaxy S26 256 GB 70.499 TL 56.899 TL 13.600 TL %19,3 Galaxy S26 512 GB 82.499 TL 62.299 TL 20.200 TL %24,5

Belirtmekte fayda var ki Galaxy S26, serinin değer kaybı yaşayan tek telefonu değil. Örneğin kısa süre önce Galaxy S26 Ultra değer kaybı konusunda benzer bir gelişme ile gündemimize gelmişti. Yani bu durum Galaxy S serisinin tüm modelleri için geçerli. Peki sorun tam olarak ne? Galaxy S26 neden bu kadar hızlı ucuzladı?

Samsung Galaxy S26 Neden Bu Kadar Hızlı Ucuzladı?

Galaxy S26 modellerindeki değer kaybının iki ana nedeni var. Bunlardan ilki satışların beklentilerin altında kalması. S26 modelleri ilk satışa çıktıklarında Türkiye fiyatları odlukça yüksekti. Hatta serinin bazı modelleri iPhone 17 serisindeki rakiplerinden bile pahalıyıd. Muhtemelen şirket ve satıcılar, kullanıcılardaki "o fiyata iPhone alırım" alışkanlığını bu sene de kıramadı ve indirime gitti.

İkinci neden ise Samsung'un bunu yapabiliyor olması. Amiral gemisi akıllı telefon modelleri üreticilerin en çok kâr ettiği modellerdir. Çünkü söz konusu modeller çoğu zaman maliyetinin yaklaşık iki katı gibi bir bedelle satılır. Samsung'un çok uzun zamandır daha fazla telefon satmasına rağmen Apple'ın daha çok para kazanmasının nedeni de budur.

Bu kâr oranı sadece satışlar iyi olduğunda değil, şirketin beklentileri karşılanmadığında da devreye girebilir. Samsung zarar etmeden kâr oranından feragat ederek fiyatların daha düşük olmasını sağlayabilir. Ki muhtemelen burada da bu oldu. Yine de bunların bir tahminden ibaret olduğunu söylemekte fayda var. Samsung henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Samsung Galaxy S26 Hala Alınır mı?

"Galaxy S26 hala alınır mı?" sorusunu cevaplamak için serinin önceki modellerine bakabiliriz. Galaxy S25 ve Galaxy S24'e baktığımızda en çok çıktıktan sonraki ilk altı ayda değer kaybettiklerini görüyoruz. Söz konusu modellerdeki fiyat grafikleri Galaxy S26'dakine oldukça benzer. Bu nedenle acele etmek pek de akıllıca olmayabilir.

Eğer nakit alacaksanız paranızı dolar olarak tutabilir ve birkaç ay daha bekleyebilirsiniz. Böylelikle TL'deki değer kaybından korunabilirsiniz. Ancak acil bir telefon ihtiyacınız varsa beklemeye gerek yok. Galaxy S26 halihazırda oldukça değer kaybetti ve çok daha fazlasını kaybetmesi pek de mümkün durmuyor.

Editörün Yorumu

Bu durumla ilgili beni en çok şaşırtan konu değer kaybının neredeyse Samsung'a özel olması. Diğer pek çok amiral gemisi telefon ya zamlanmış ya değerini korumuş ya da kabul edilebilir bir kayıp yaşamış. Kullanıcısına bu kadar zarar ettiren tek telefon ise Galaxy S26. Yine de eğer çıktığı gibi bir S26 almadıysanız bu iyi bir şey olabilir.

Fiyatların daha ulaşabilir hale gelmesi daha fazla insanın bu harika modeli satın almasını sağlayacak. Yine de Samsung'un değer kaybı sorununa bir çözüm getirmek zorunda olduğu ortada.