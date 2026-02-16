Canlı Çeviri Yapabilen Kulaklık Geliyor! Görüntüleri Sızdırıldı

Samsung'un yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Buds 4 serisi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dikkat çekici özelliklerle birlikte gelecek olan kulaklıkların sızdırılan görüntüleri, her iki cihazın da nasıl bir tasarıma sahip olacağını daha detaylı bir şekilde ortaya koydu.

Galaxy Buds 4 Serisinin Tasarımı Nasıl Olacak?

Sızdırılan yeni görüntülere göre Galaxy Buds 3 serisindeki keskin hatlar yerini daha düz bir tasarıma bırakacak. Genel olarak daha sade ve modern bir görünüm ön planda tutulacak. En büyük değişikliklerden biri ise şarj kutusunda olacak. Kulaklıklar artık kutuya dik bir şekilde değil, yatay şekilde yerleştirilecek. Kutu kapağı yine şeffaf yapıda kalmaya devam edecek.

Buds 4 Pro, daha iyi bir ANC (Aktif Gürültü Engelleme ) için silikon kulaklık uçları ile birlikte gelecek. Standart model ise silikonsuz açık tasarımına bağlı kalmaya devam edecek. Pro modelinin kutusundan farklı boyutlarda yedek silikon uçlar çıkacak. Her iki modelde de USB-C şarj kablosu sunulacak.

Galaxy Buds 4 Serisinin Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Buds 4 serisi ile ne kulaklığınıza ne de telefonunuza dokunmadan gelen aramaları yanıtlama ya da reddetme imkânına sahip olacaksınız. Cihazın kafa hareketleri ile kontrol özelliği, başınızı iki yana çevirme veya onaylama anlamında sallama gibi hareketleri göz önünde bulundurarak hangi işlemin gerçekleştirileceğini belirleme imkânı sağlayacak.

Cihaz ayrıca çeviri özelliği sunacak. Bu, karşı taraf konuştuğunda bunun otomatik olarak çevrileceği anlamına geliyor. Böylece konuştuğunuz kişinin doğrudan yüzüne bakarak sohbetinizi sürdürme fırsatı elde edeceksiniz. Bir diğer önemli yenilik ise şarj kutusunda görülecek. Şarj kutusunda yer alacak olan düğme sayesinde telefonunuzun nereden olduğunu öğrenebileceksiniz.

Galaxy Buds 4 Serisinin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Buds 4, 179 euro (9 bin 278 TL); Galaxy Buds 4 Pro, 249 euro (12 bin 907 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Mevcut vergiler dolayısıyla cihazın Türkiye'ye daha yüksek bir fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor. Bu arada yeni kulaklıkların Galaxy S26 serisi ile beraber 25 Şubat 2026 tarihinde düzenlenmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacağı öngörülüyor.