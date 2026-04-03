12 GB RAM'li Oyun Telefonu Geliyor! 144Hz OLED Ekran ve Dahası

Infinix, GT 50 Pro isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni bir sızıntı ile birlikte oyun telefonunun görüntüleri ortaya çıktı. Böylece GT 50 Pro'nun tasarımı belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan cihazda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızına da sahip olacak.

Infinix GT 50 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

GT 50 Pro'nun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera yer alacak. Kameraların yanında ise bir adet LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde ayrıca oyun telefonu temasını yansıtan tasarım detayları da yer alacak. Cihazın sağ tarafında güç ve ses butonları bulunacak. Telefon ayrıca mavi ve kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak.

Infinix GT 50 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Infinix GT 50 Pro'nun Kamerası Nasıl Olacak?

Infinix'in yeni telefonunda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan GT 30 Pro'da 108 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Infinix GT 50 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Infinix'in yeni telefonu GT 50 Pro'da MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8400 işlemcisi bulunacak. İşlemci Carx Street'i ortalama 45 FPS'te, Genshin Impact'i ortalama 40 FPS'te, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 88 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcide 3.25 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.1 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci iQOO Z10 Turbo ve vivo Y300 GT'de de yer alıyor. GT 30 Pro'da ise Dimensity 8350 Ultimate işlemcisi mevcut. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci de söz konusu mobil oyunlar için yeterli bir performans sunuyor.

Infinix GT 50 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

GT 50 Pro, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekranda 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Cihaz ayrıca Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, ekranın çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse GT 30 Pro'da ise 6,78 inç ekran boyutu, 1224 x 2720 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4500 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Infinix GT 50 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix GT 50 Pro'nun 2026 yılının nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere Infinix GT 30 Pro, geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılmıştı.

Infinix GT 50 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Infinix GT 50 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Hot 50i ve Hot 60i dahil olmak üzere Infinix'İn pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda GT 50 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Infinix GT 50 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

GT 50 Pro'nun yaklaşık 377 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 16 bin 809 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun Türkiye fiyatı 34 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

GT 50 Pro bence oyun temasına sahip tasarımı ile etkileyici görünüyor. Öte yandan telefonun özellikleri de dikkatimi çekti. Güçlü işlemci sayesinde çoğu mobil oyunun kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabileceğini söyleyebilirim. Yüksek çözünürlüğe ve yüksek yenileme hızına sahip OLED ekran, çok daha keyifli bir oyun deneyimi sağlayacaktır.

OLED kullanan biri olarak bu ekranda renklerin çok canlı olduğunu belirteyim. Ayrıca karanlık sahnelerde grileşme gibi bir problem olmuyor. Siyahlar derin siyah şeklinde gösteriliyor. Tabii, oyun odaklı bir telefon için batarya kapasitesini biraz düşük bulduğumu belirtmeden de geçemeyeceğim. Bu tür bir telefonda daha büyük bir batarya görmek isterdim.