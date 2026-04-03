WhatsApp'ta Stalk Dönemi Başlıyor! Kullanıcılar Takip Edilebilecek

WhatsApp, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özellik sayesinde mesajlaşma uygulamasında kullanıcıların çevrim içi olup olmadığını öğrenmek inanılmaz kolay bir hâle gelecek. Hatta sadece belirli kullanıcı ile de sınırlı olmayacak. Rehberde yer alan tüm kullanıcıların uygulamada olup olmadığı tek bir dokunuşla öğrenilebilecek.

WhatsApp'ın Yeni Özelliği, Takibi Nasıl Kolaylaştıracak?

WhatsApp'ın Android beta sürümünün 2.26.13.3 güncellemesinden paylaşılan görüntülere göre yakında mesajlaşma uygulamasına çevrim içi olanlar listesi eklenecek. Bu yeni özellik, birinin çevrim içi olup olmadığını öğrenmek için ilgili kişi ile olan sohbeti açma gereksinimini ortadan kaldıracak. Kullanıcılar, bu özel bölümde tüm aktif kullanıcıları bir arada görebilecek.

Kullanıcıları kolayca takip etmek için başlı başına yeterli olan bu bölüm için ayrıca sıralama seçenekleri de sunulacak. Listede yer alan isimleri isme ya da çevrim içi durumuna göre sıralamak mümkün olacak. Varsayılan olarak çevrim içi olanlar en üstte, çevrim dışı olanlar yani uygulamayı aktif olarak kullanmayanlar ise çevrim içi olanların altında sıralanacak.

Bir kullanıcı çevrim dışı olduğunda isminin hemen altında tıpkı sohbet bölümünde olduğu gibi en son ne zaman aktif olduğunun bilgisi yer alacak. Örneğin Ali isimli bir kişi 3 dakika önce uygulamayı açmışsa isminin altında "3 dakika önce görüldü" şeklinde bir ifade bulunacak.

Bu arada WhatsApp'ın kullanıcıların uygulamada daha fazla vakit geçirmesi için birkaç hamlesi de bulunuyor. Listenin en üst kısmında grup sohbetlerinde yer alıp özelden konuştuğunuz kişiler konumlanacak. Bu kişileri eğer henüz kişi listenize eklemediyseniz sizi onları rehberinize eklemeye teşvik eden bir buton bulunacak. Kimin öneriler kısmında yer alacağı ise tamamen onlarla ne kadar iletişim kurduğunuza bağlı olacak. Yani size alakasız birisini tasviye etmeyecek.

WhatsApp'ın Çevrim İçi Listesinde Herkes mi Görecek?

WhatsApp'ın çevrim içi olanlar listesi, kullanıcıların gizlilik tercihi göz önünde bulundurularak hazırlanacak. Bu şu anlama geliyor: Kişi eğer uygulamaya en son ne zaman girdiğinin ve çevrim içi olup olmadığının öğrenilmesine izin vermiyorsa çevrim içi olanlar kısmında görünmeyecek. Böylece gizlilik ihlali yaşanmasının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

WhatsApp'ın Çevrim İçi Listesi Ne Zaman Sunulacak?

WhatsApp, çevrim içi listesi özelliğini henüz geliştirme aşamasında. İlk olarak belirli bir kullanıcı grubu ile test edilecek, daha sonra kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulacak. Yeni özelliğin yakında kullanıma sunulması beklenen kullanıcı adı özelliği gibi kapsamlı bir yenilik olmadığını göz önünde bulundurursak Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelere 2026'nın ilk yarısında sunulabilir.

Editörün Yorumu

WhatsApp'ta kimlerin çevrim içi olduğunu tek dokunuşta görebilmenin epey iyi bir özellik olacağını düşünüyorum. Örneğin konuşmaya ihtiyaç duyduğunuz bir sırada kimlerin müsait olduğunu hızlıca öğrenebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Bu olumlu tarafı. Bir de dezavantajlı kısmı bulunuyor. Eğer uygulamada çevrim içi ve son görülme bilgilerini açık tutuyorsanız başkaları uygulamaya ne zaman girdiğinizden her an haberdar olacaktır. Bu da anbean takip edilebileceğiniz anlamına geliyor. Kulağa epey rahatsız edici geliyor.