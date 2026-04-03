Renault 2026 Türkiye Modellerini Duyurdu! Yerli SUV'lar Yolda!

Renault, 2026 yılına yönelik Türkiye planlarını paylaştı. Yapılan basın açıklamasında markanın Türkiye’de satışa sunacağı yeni modeller netleşirken, özellikle yerli üretim SUV hamlesi dikkat çekti. Açıklamaya göre Renault, elektrikli Scenic E-Tech, Türkiye’de üretilecek yeni SUV modeli ve Alpine markasının elektrikli fastback modelini 2026 yılı içerisinde Türkiye’de satışa sunacak. İşte Renault’nun Türkiye planlarına dair detaylar…

Renault 2026 Yılında Hangi Modelleri Satışa Sunacak?

Renault tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 yılında Türkiye pazarına üç yeni model sunulacak. Bu plan kapsamında ilk olarak elektrikli Scenic E-Tech modelinin nisan ayında satışa sunulması planlanıyor. Tamamen elektrikli altyapıya sahip model markanın elektrikli mobilite stratejisinin önemli parçalarından biri olacak.

Haziran ayında ise Türkiye’de üretilecek yeni yerli SUV modelinin satışa çıkacağı belirtildi. Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek bu model, hem Türkiye pazarı hem de ihracat için önemli bir rol üstlenecek. Yerli üretim hamlesi, Renault’nun Türkiye’deki konumunu güçlendirmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Türkiye’de Üretilecek Yeni SUV'lar Geliyor!

Renault’nun Türkiye planlarının en dikkat çekici kısmı yerli üretim SUV modeli oldu. Oyak Renault tesislerinde üretilecek Boreal markanın SUV segmentindeki iddiasını artıracak. Modelin yalnızca iç pazara değil global pazarlara da ihraç edilmesi planlanıyor.

Açıklamada ayrıca Alpine markasının tamamen elektrikli yeni modelinin de Türkiye’ye geleceği duyuruldu. Sportif fastback tasarıma sahip bu modelin 2026 yılının ikinci yarısında kullanıcılarla buluşturulması hedefleniyor. Bu hamleyle Renault’nun Türkiye’de elektrikli ve performans odaklı ürün gamını genişleteceği görülüyor.

Editörün Yorumu

Renault’nun 2026 planlarındaki en kritik hamle Türkiye’de üretilecek yeni SUV modeli olarak görünüyor. Yerli üretim sayesinde hem fiyat avantajı hem de ihracat potansiyeli oluşabilir. Scenic E-Tech ve Alpine A390’ın da ürün gamına eklenmesi ise markanın Türkiye’de elektrikli ürün gamını hızlı şekilde genişleteceğini gösteriyor.

