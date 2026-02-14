Lenovo'dan 1 Hafta Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat! AMOLED Ekranı Var

Yeni akıllı saat Lenovo F101, kullanıcılarla buluşturulmaya başlandı. Gün içinde yaşanabilecek su ile temas gibi problemler göz önünde bulundurularak geliştirilen cihaz, akıllı saatlerde artık standart hâline gelen sağlık özellikleri de sunuyor. Ayrıca şık tasarımı sayesinde her tarza hitap ediyor.

Lenovo F101'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1,96 inç

1,96 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 410 x 502 piksel

410 x 502 piksel Sağlık Takibi: Nabız (kalp atış hızı) ölçümü, SpO2 (kanda oksijen seviyesi) takibi

Nabız (kalp atış hızı) ölçümü, SpO2 (kanda oksijen seviyesi) takibi Uyku Analizi: Mevcut (Uyku kalitesi takibi ve iyileştirme önerileri)

Mevcut (Uyku kalitesi takibi ve iyileştirme önerileri) Bağlantı: Bluetooth (Sesli görüşme desteği mevcut)

Bluetooth (Sesli görüşme desteği mevcut) Konumlandırma: GPS desteği yok (Mesafe ölçümü adım sayısı ve tahmini adım büyüklüğü üzerinden hesaplanır)

GPS desteği yok (Mesafe ölçümü adım sayısı ve tahmini adım büyüklüğü üzerinden hesaplanır) Dayanıklılık Sertifikası: IP68 (Toza ve suya karşı dayanıklılık)

IP68 (Toza ve suya karşı dayanıklılık) Pil Ömrü: 7 güne kadar (1 hafta)

7 güne kadar (1 hafta) Tasarım: Yaklaşık 10 mm kalınlık, yan tarafta fiziksel kontrol düğmesi

Yaklaşık 10 mm kalınlık, yan tarafta fiziksel kontrol düğmesi Aktivite Takibi: Hareket sensörleri ile spor ve aktivite analizi

Lenovo F101, kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesini düzenli bir şekilde takip ederek genel sağlık durumunuz hakkında sizi bilgilendiren verile sağlıyor. Cihazda mevcut sensörler, yoğun aktivite sırasında ya da dinleme molalarında vücudunuzun nasıl bir tepki gösterdiğini öğrenmenize imkân tanıyor. Ayrıca uyku analizi özelliği sayesinde uyku kalitenizi iyileştirmenizi de mümkün hâle getiriyor.

Bluetooth desteğine sahip olan cihaz, telefonunuzu cebinizden çıkarmanıza gerek kalmadan sesli görüşmeler gerçekleştirmenize olanak tanıyor. Akıllı saatte GPS desteğinin bulunmaması nedeniyle mesafeyi doğrudan ölçemiyor. Adım sayısı ve tahmini adım büyüklüğüne göre hesaplama yapıyor. Bir aktivite ile uğraşırken sensörler kullanarak hareketlerinizi analiz ediyor.

1,96 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı saat, AMOLED ekran üzerinde 410 x 502 piksel çözünürlük sunuyor. IP68 sertifikasına sahip olan cihaz, bir haftaya kadar pil ömrü sunuyor ve belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılık sağlıyor. Yaklaşık 10 mm kalınlığında olan Lenovo F101'in yan tarafında ise bir düğme yer alıyor.

Lenovo F101'in Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo F101, 32 dolar (1.395 TL) fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı ancak buna ek ücretlendirmeler dahil değil. Bu arada cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor ancak Lenovo'nun Türkiye'de daha çok bilgisayar ve tabletler üzerine yoğunlaştığını unutmamak gerekiyor. Bu tarz cihazlar genellikle ithalatçı garantili olarak sunuluyor. Eğer Türkiye'ye bu şekilde gelirse kullanıcılara sunulması Nisan ya da Mayıs ayını bulabilir.