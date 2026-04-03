Geliştiriciden Dead By Daylight 2 Açıklaması! İkinci Oyun Çıkacak mı?

Behaviour Interactive tarafından geliştirilen popüler korku oyunu Dead by Daylight, 2016 yılında yani bundan 10 yıl önce piyasaya sürüldü. O günden bu yana sürekli güncellenip geliştirilen yapım, oyuncuların en sevdiği en iyi çok oyunculu korku oyunları arasında yer alıyor. Zira haftalık olarak yayınlanan Steam en çok satanlar listelerinde genellikle üst sıralarda.

Son dönemlerde ise aradan geçen 10 yılın ardından ikinci bir oyunun gelip gelmeyeceği büyük bir merak konusu haline geldi. Zira geliştirici şirket, ilk oyundan oldukça yüksek bir gelir elde etti. Bu nedenle devam oyununun yapılıp yapılmayacağı uzun süredir tartışılıyordu. Nihayet geliştirici ekipten konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Dead by Daylight 2 Gelecek mi?

Behaviour Interactive’den Mathieu Cote ve yaratıcı yönetmen Dave Richard, Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda bir röportaj verdi. Röportaj sırasında devam oyunu konusu da gündeme geldi. İkili, zaman zaman bu fikrin akıllarına geldiğini ancak bunun oyuncular açısından doğru bir adım olmayacağını ifade etti.

Zira oyuncuların Dead by Daylight’a ciddi miktarda para yatırdığını söyleyen ekip, oyuncuların hala bu oyunu oynamak istediğini belirtti. Bu nedenle kullanıcıların yaptıkları harcamanın karşılığını alabilmesi için yeni bir oyun çıkarmak yerine mevcut yapımı geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi. Kısacası şirket, Dead by Daylight 2 konusunda net bir cevap vererek devam oyununun hiçbir zaman çıkmayacağını açıkça ifade etti. En azından mevcut planları bu yönde.

Dead by Daylight Nasıl Bir Oyun?

Katil ve kurbanlar şeklinde iki taraftan oluşan Dead by Daylight, 1 katile karşı 4 kurban şeklinde oynanır. Kurbanlar hem hayatta kalmaya çalışır hem de harita üzerindeki jeneratörleri tamir ederek kaçış yollarını açmayı hedefler. Katil ise bunu engelleyip onları yakalamaya çalışır.

Sürekli bir gerilim ve kovalamaca hissi sunan yapım, canlı servis modeline sahip. Bu doğrultuda geliştirici ekip düzenli olarak yeni katil ve kurban karakterleri ile haritalar ekler. Bu da oyunun yıllar geçmesine rağmen oyuncu kitlesini aktif tutmayı sağlıyor.

Editörün Yorumu

Dead by Daylight, şimdiye kadar en fazla vakit ayırdığım oyunlardan biri. Bu nedenle ikinci bir oyun çıksa bile oynamayı tercih edeceğimi sanmıyorum. Görünüşe göre böyle düşünen tek ben değilim. Bu arada Dead by Daylight, yapısı gereği kendini sık sık tekrar ediyor. Genellikle kurban tarafında oynuyorum ve amacımız çoğu zaman aynı yani jeneratörleri tamir etmek ve katilden kaçmak.

Ancak sürekli kendini tekrar etmesine rağmen oyun her maçta gerilim yaratarak eğlence sunmayı başarıyor. Eğer korku ve gerilim türündeki oyunları seviyorsanız Dead by Daylight’a mutlaka göz atmanızı öneririm.