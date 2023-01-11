Plus Model Tarihe Karışıyor: Galaxy S24 Plus Gelmeyecek!

Samsung, 2020'deki Galaxy S20 serisinden bu yana yaklaşık üç yıldır Galaxy S amiral gemisi telefonlarında üç farklı model sunuyor. O yıllardan bu yana her yıl Standart model, Plus model ve Ultra modele yer vermek seride klasikleşen bir hâl almıştı.

Şimdi ise The Elec, Samsung'un 2024 yılında yalnızca standart Galaxy S24 ve Galaxy S24 Ultra modellerini piyasaya sürmeyi planladığını ve Galaxy S24 Plus'ı üretmeyeceğini iddia ediyor.

Daha spesifik bir şekilde açıklamak gerekirse Koreli haber kaynağı, Samsung'daki çalışmalarda standart ve Ultra modellere karşılık gelen "DM1" ve "DM3" projeleri olduğunu iddia ediyor. "DM2" yani Galaxy S24 Plus projesinin şimdilik faaliyette olmadığını belirtiyor.

Plus Modellerin Satışı Samsung'u Tatmin Etmiyor

Bu hamlenin nedeninin Galaxy S22 Plus'ın zayıf satışları olabileceği düşünülüyor. Gfk rakamlarına dayandırılan habere göre Galaxy S22 Plus geçen yıl Galaxy S22 sevkiyatlarının yalnızca %17'sini oluşturdu. Bu esnada standart ve Ultra modellerinin 2022 sevkiyatlarının sırasıyla %38 ve %45'ini oluşturduğu belirtildi.

Plus modeli gelecekte tek kayıp olmayabilir. Görünüşe göre Samsung, Galaxy A2x serisinin potansiyel olarak kesilmesiyle birlikte Galaxy A serisi modellerinin sayısını da azaltacak ancak şirketin 2024 yılında "düşük kaliteli ürün pazarına" hitap etmek için Galaxy FE serisini yeniden dirilteceğine de inanılıyor.