Samsung'un Yeni Amiral Gemisiyle İlgili Hayal Kırıklığı Yaratan Gelişme!

Samsung önümüzdeki yıl amiral gemisi Galaxy S27 serisini kullanıcıların beğenisine sunacak. Yeni serinin en çok merak edilen modelinin standart Galaxy S27 olduğunu söyleyebiliriz. Zira bugüne dek ortaya çıkan raporlar akıllı telefonla ilgili akıllardaki soru işaretlerini fazlasıyla artırdı. Son gelişmeler ise cihazla ilgili yeni detayları gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S27 Ekran Özelikleri Neler Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Galaxy S27 selefine benzer bir ekranla gelecek. Yani yeni modelin ekran özelliklerinin Galaxy S26 ile büyük ölçüde aynı olması bekleniyor. Bunu biraz daha açacak olursak cihazın 6,3 inç boyutunda, 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızı sunan AMOLED bir ekranla gelmesi kuvvetle muhtemel.

120Hz yenileme hızı 90Hz'e kıyasla menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda daha akıcı bir ekran deneyimi sunabiliyor. Ek olarak AMOLED ekranı sayesinde ise LCD'lerde yaşanan siyahların grileşmesi gibi can sıkan sorunları yaşamıyorsunuz.

Bilindiği üzere Samsung amiral gemisi akıllı telefonlarının ekranlarını genellikle kendisi üretmeyi tercih ediyor. Ancak bu durum Galaxy S27 ile birlikte değişebilir. Zira son sızıntılar markanın standart modelin panellerini Çinli BOE’ye ürettireceği yönünde. Hatta BOE’nin Galaxy S27 için ekranları Samsung’a kıyasla birim başına yaklaşık 5 dolar daha ucuza üreteceği söyleniyor.

Şu an için BOE’nin Galaxy S27’nin ekranlarının tamamını mı yoksa yalnızca bir kısmını mı üreteceği belli değil. Ancak her iki durumda da yeni modelin ekranlarında Çinli markanın imzası olacak diyebiliriz. Tabii bu durum ekran kalitesi gibi konularda bazı soru işaretlerine de neden olabilir. Kısacası Samsung’un kendi ürettiği panellerle farklı bir tedarikçi tarafından üretilen ekranlar arasında fark olup olmadığını muhtemelen telefon piyasaya çıktığında göreceğiz.

Galaxy S27 Kamera Özelikleri Neler Olacak?

Benzer bir durum kamera tarafında da geçerli olacak. Kaynaklar, Galaxy S27'nin kamerasının da bir önceki nesle benzer olacağını söylüyor. Bu doğrultuda yeni modelde Galaxy S26'daki gibi 50 megapiksel ana, 10 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu yer alabilir. Önde ise 12 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunabilir.

Akıllı telefonlardaki telefoto kamerası uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanızı sağlıyor. Ek olarak ultra geniş açı sensörü ise fotoğraf çekimlerinde kadraja daha fazla detay sığdırabilmenize imkan veriyor.

Galaxy S27'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İşlemci: Exynos 2700

Exynos 2700 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 10 MP

10 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 12 MP

Galaxy S27 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung'dan şu ana dek Galaxy S27 serisinin tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Fakat markanın amiral gemisi Galaxy S serisi genellikle şubat aylarında tanıttığını söyleyebiliriz. Bu kapsamda Galaxy S27 ailesi de önümüzdeki yılın şubat ayında düzenlenecke bir etkinlikte piyasaya sürülebilir. Bunun dışında Galaxy S26 an itibariyla şirketin resmi sitesinde 82.499 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu kapsamda Galaxy S27'nin de 84.999 TL civarında bir fiyata sahip olması bizleri şaşırtmaz.

Editörün Yorumu

Galaxy S27’nin kamera ve ekran tarafında herhangi bir yenilik sunmayacağı iddiası bence hayal kırıklığı yaratan bir gelişme. Umarım bu şekilde olmaz ve akıllı telefon selefinden daha iyi ekran ve kamera özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıkar. Ancak şahsi düşüncem cihazın bir önceki nesille benzer özellikler sunacağı yönünde.