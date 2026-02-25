Exynos 2600'lü Samsung Galaxy S26 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Samsung, uzun bir bekleyişin ardından merakla beklenen Galaxy S26 serisini tanıttı. Geçtiğimiz yıl dört telefonla karşımıza çıkan şirket, bugün (25 Şubat'ta) gerçekleşen etkinlikte yeniden model sayısını üçe düşürdü. Samsung ayrıca Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modellerinin yanı sıra Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro isimli kulaklıklarını da tanıttı. Peki S26 ailesinin en uygun fiyatlı üyesi kullanıcılara neler sunuyor. Galaxy S26'nın özelliklerini, Türkiye fiyatını ve getirdiği yenilikleri sizin için bu içerikte derledik.

Samsung Galaxy S26 Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: FHD+ (2340 x 1080)

FHD+ (2340 x 1080) Ekran Yenileme Hızı: 1-120Hz (Uyarlanabilir)

1-120Hz (Uyarlanabilir) Ekran Piksel Yoğunluğu: 412 ppi

412 ppi İşlemci: Exynos 2600 2nm

Exynos 2600 2nm RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Batarya: 4.300 mAh

4.300 mAh Ana Kamera: 50 MP, f/1.8 İkinci Kamera: 10 MP, f/2.4, 3x optik zoom telefoto kamera Üçüncü Kamera: 12 MP, f/2.2 ultra geniş açılı kamera

50 MP, f/1.8 Ön Kamera: 10 MP, f/2.2

10 MP, f/2.2 Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Boyut: 70,6 x 147 x 7,5 mm

Samsung Galaxy S26 Ekran Özellikleri Neler?

Samsung'un en yeni amiral gemisi modeli olan Galaxy S26, 6,2 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekranla geliyor. FHD+ (2340x1080) çözünürlük ve 416 ppi piksel yoğunluğu sunan bı panel, 1-120 Hz arasında değişen uyarlanabilir ekran tazeleme hızını destekliyor. Söz konusu panelin dikkat çekici özelliklerinden biri de Privacy Display.

Hayalet Ekran ya da Gizlilik Ekranı olarak da adlandırabileceğimiz bu özellik, telefonunuzun ekranını ya da ekranın bir kısmını etrafınızdaki meraklı gözlerden koruyan bir filtre işlevi görüyor. Bu özellik açık olduğunda ekranınız tam karşıdan bakıldığında net görülürken, sağdan ve soldan bakıldığında karanlık görünüyor. Bu özellik yazılımsal olarak açılıp kapatılabiliyor.

Samsung Galaxy S26 Teknik Özellikleri Neler?

Galaxy S26, Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos 2600'den güç alıyor. Bildiğiniz üzere şirket uzun süredir telefonlarında hem Qualcomm Snapdragon'larını hem de kendi geliştirdiği Exynos işlemcileri kullanıyor. Ancak kullanıcılar enerji verimliliği gibi nedenlerden dolayı Qualcomm işlemcileri istiyordu.

Bu nedenle Türkiey'de satılan S25 gibi modeller, Snapdragon 8 Elite gibi Qualcomm işlemcilerle satışa çıkıyordu. Samsung bu sene ezber bozarak Qualcomm yerine kendi geliştirdiği yonga setini kullanıyor. Dünyanın ilk 2nm işlemcisi olan Exynos 2600'e 12 GB LPDDR5X RAM ve Samsung Xclipse 960 GPU eşlik ediyor. Depolama tarafında ise 128, 256 ve 512 GB seçenekleri mevcut.

Samsung Galaxy S26 Kamera Özellikleri Neler?

Samsung'un diğer tüm amiral gemisi modelleri gibi Galaxy S26 da kamera yetenekleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Cihaz, üçlü bir kamera dizilimi ile birlikte geliyor. Bunlar arasında 50 megapiksel f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 10 megapiksel f/2.4 diyaframa sahip 3x optik zoom sunan telefoto lens ve 12 megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera var.

Ön tarafta ise 10 megapiksel f/2.2 çözünürlüklü bir ön kamera yer alıyor. Galaxy S26, yeni nesil yapay zeka destekli kamera özellikleriyle de öne çıkıyor. Bu doğrultuda karanlık ortamlarda daha iyi fotoğraf ile video çekebiliyor, yatay olarak koşsanız bile sarsılmayan videolar elde edebiliyor ve sonradan çektiğiniz fotoğraflar üzerinde düzenleme yapabiliyorsunuz.

Samsung Galaxy S26 Batarya Özellikleri Neler?

Galaxy S26, 4.300 mAh kapasiteli bir pil ile geliyor. Enerji verimli Exynos 2600 işlemcisi ve uyarlanabilir 120 Hz ekran sayesinde bu kapasite oldukça yeterli bir günlük kullanım süresi sunuyor. Yine de belirtmekte fayda var ki Samsung'un rakipleri bunun iki katı katı büyüklüğünde bataryaya sahip telefonlar satıyor.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi isterseniz "Türkiye'de Satılan En Büyük Batarya Kapasitesine Sahip Akıllı Telefonlar" içeriğimize göz atabilirsiniz. Henüz resmi olarak açıklanmadı ama söz konusu bataryanın 25W hızla şarj olması bekleniyor.

Samsung Galaxy S26, Türkiye'de Kaç TL'ye Satılacak?

Güncelleniyor...