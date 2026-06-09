Samsung'dan Amiral Gemisi Telefon Geliyor! Seri Üretim Başlıyor

Samsung'un önümüzdeki yıl kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Galaxy S27 serisiyle ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Son raporlar serinin standart modelinin tanıtım öncesi çok önemli bir eşiği aştığını gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S27 GSMA Veritabanında Ortaya Çıktı

Galaxy S27, SM-S952U model numarasıyla GSMA veri tabanında ortaya çıktı. Kaynaklar bu model numarasının telefonun ABD sürümüne ait olduğunu iddia ediyor. Şu an için GSMA veri tabanında modelin global ve Çin sürümleriyle ilgili herhangi bir detayın bulunmadığını da belirtmekte fayda var.

Galaxy S27'nin GSMA Veritabanında Ortaya Çıkması Ne Anlama Geliyor?

Galaxy S27'nin GSMA veritabanında ortaya çıkması aslında bazı kritik detayları gözler önüne seriyor. Zira bu gibi kayıtların genellikle seri üretimden birkaç ay önce yapıldığını belirtelim. Yani marka son gelişmeyle birlikte akıllı telefonun geliştirme sürecinin devam ettiğini ve seri üretimin de çok yakında başlayacağını dolaylı yoldan da olsa doğruladı diyebiliriz.

Galaxy S27'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İşlemci: Exynos 2700

Exynos 2700 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 10 MP

10 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 12 MP

Galaxy S27 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung akıllı telefon yelpazesinin büyük bir çoğunluğunu ülkemize getiriyor. Bu kapsamda şubat ayında piyasaya çıkan Galaxy S26 serisinin de Türkiye'de satışa sunulduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda Galaxy S27 ailesinin de ülkemizde satılacağını söyleyebiliriz. Öte yandan Güney Koreli marka amiral gemisi Galaxy S modellerini genellikle şubat ayında tanıtıyor. Eğer şirket selefinin tanıtım takvimini takip ederse yeni seri de önümüzdeki yılın şubat ayında vitrine çıkabilir.

Galaxy S27 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy S26'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı versiyonu an itibariyle ülkemizde çeşitli e-ticaret sitelerinde 56.482 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Söz konusu versiyonun firmanın resmi sitesinde satılmadığını söylemek mümkün. Burada sadece 12 GB RAM ve 512 GB depolamalı sürüm satılıyor. Bu da 82.499 TL'lik bir fiyata sahip. Galaxy S27 selefinden daha güçlü olacağından muhtemelen muhtemelen 60 ila 65.000 TL arasında bir fiyatla satışa çıkacaktır.

Editörün Yorumu

Galaxy S27'nin GSMA veritabanında görünmesi bizlere akıllı telefonla ilgili çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü şeklinde fikir veriyor diyebilirim. Zaten cihazla ilgili bugüne dek çok fazla sızıntı ortaya çıktı. Bu nedenle tam olarak neler sunacağını biliyoruz. Şahsen bizleri selefi gibi amiral gemisi özellikleri sunan bir model bekliyor diye düşünüyorum.