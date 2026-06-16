Samsung'dan 16 bin TL'ye Satılan Telefon İçin One UI 9 Müjdesi: Testler Başladı

Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi için son aşamaya geçti. Güney Koreli marka bugüne dek Galaxy S26 serisi için iki adet beta sürümü yayınladı. Bununla birlikte bazı modeller için de şirket içerisinde testler devam ediyor. Firma son olarak Türkiye'de de satılan bir modeli daha bunların arasına dahil etti. Peki One UI 9 testleri hangi model için başladı? İşte merak edilen detaylar!

One UI 9 Testleri Hangi Samsung Telefonu İçin Başladı?

Samsung kısa bir süre önce giriş segmentte yer alan Galaxy A16 5G için One UI 9 testlerine başladı. Yukarıda da belirttiğimiz üzere şu an şirket bünyesinde dahili olarak test edilen bu sürüm iddialara göre A166BXXU8EZF1 yapı numarasına sahip. Öte yandan testlerin Avrupa pazarındaki modeller için yapıldığı söyleniyor.

Galaxy A16 5G İçin One UI 9 Beta Güncellemesi Yayınlanacak mı?

Şu an için Galaxy A16 5G'nin One UI 9 beta güncellemesini alıp almayacağına yönelik bir açıklama yapılmadı. Fakat markanın bu model için daha önce herhangi bir beta sürümü yayınlamadığını biliyoruz. Buna örnek verecek olursak akıllı telefon mevcut One UI 8.5 güncellemesinin geliştirme sürecinde de beta süreçlerine dahil edilmemişti. Bu nedenle One UI 9'da da aynı durumun yaşanması bekleniyor. Yani cihaz doğrudan kararlı güncellemeyi alacak diyebiliriz.

Samsung bu gibi Android güncellemelerinde daha çok amiral gemisi ve orta-üst segment modelleri beta sürecine dahil ediyor. Diğer modeller için ise testler genellikle şirket içerisinde beta süreci olmadan gerçekleştiriliyor.

Galaxy A16 5G Kararlı One UI 9 Güncellemesini Ne Zaman Alacak?

Samsung'un geçmiş güncellemelerdeki gibi ilk etapta amiral gemisi telefonları yeni sürüme geçirmesi bekleniyor. İlerleyen dönemlerde ise giriş ve orta segment için dağıtım başlayacak. Galaxy A16 5G'nin de giriş segment bir telefon olduğunu düşündüğümüzde muhtemelen bu yılın sonlarına doğru yeni sürümü alacağını söyleyebiliriz.

Galaxy A16 5G Kaç Yıl Güncelleme Desteği Alacak?

Samsung, Galaxy A16 5G için 6 yıllık Android ve güvenlik güncellemesi sözü vermişti. Akıllı telefon 2024'te piyasaya çıkmıştı. Yani 2030'a kadar güvenlik yamalarıyla desteklenecek. Aynı şekilde Android 20'ye kadar büyük işletim sistemi güncellemelerini de alacak. Akıllı telefonların ortalama kullanım ömrü 3-5 yıl arasında değiştiğinden bu sürelerin iyi bir kullanıcı deneyimi için fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Samsung'un Galaxy A16 5G için One UI 9 testlerine başlaması fazlasıyla olumlu bir gelişme. Cihaz için bu süreçte bir beta güncellemesinin yayınlanmayacak olması da bence çok fazla endişelenecek bir durum değil. Zira beta sürümlerinin asıl amacı kullanıcı deneyimine zarar veren hataları ve sorunları tespit etmek diyebilirim. Bu nedenle cihazın direkt olarak kararlı sürümü alacak olması çok daha iyi olacak diye düşünüyorum.