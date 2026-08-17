Samsung'dan Amiral Gemisi Tabletler Geliyor! Bataryaları Çok Büyük

Samsung amiral gemisi Galaxy Tab S12 serisi için geri sayıma geçti. Bugüne dek çeşitli sertifikasyon platformlarında görünen ve bazı özellikleri sızdırılan tabletler son olarak çok önemli bir eşiği daha aştı. Peki bu gelişme tam olarak ne anlama geliyor? İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Tab S12 Serisi Hangi Platformda Göründü?

Galaxy Tab S12+ ve Tab S12 Ultra kısa süre önce Google Play Console tarafından desteklenen cihazlar listesinde göründü. Maalesef bu gelişme cihazların herhangi bir özelliğini ortaya koymuyor. Bunun yerine tabletlerin Android uygulama mağazalarıyla uyumlu olduğunu ve Google Play Store üzerinden sorunsuz bir şekilde uygulama indirilebileceğini gözler önüne seriyor.

Galaxy Tab S12 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Google Play Console’un desteklenen cihazlar listesi Android mağaza uyumluluğunun yanı sıra tanıtım tarihi hakkında da önemli bilgiler veriyor. Bu platformda görünen cihazlar genellikle 1-2 ay içerisinde tanıtılıyor. Bunun dikkate alarak Tab S12 serisinin de çok geçmeden tanıtılacağını söylemek mümkün.

Hatta bu noktada bir tahminde bulunabiliriz. Galaxy Tab S11 serisi geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı. Buradan yola çıkarak Galaxy Tab S12 serisinin de bu yılın eylül ayında tanıtılacağını söylemek mümkün. Yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Galaxy Tab S12 Plus ve Tab S12 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung şu ana dek yeni serinin fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Önceki nesle baktığımızda Galaxy Tab S11 Ultra ülkemizdeki çeşitli e-ticaret platformlarında 51.547 TL’den satışta. Bu kapsamda Galaxy Tab S12 Ultra’nın daha güçlü teknik özelliklere sahip olacağını göz önüne alarak 54.999 TL civarında bir fiyatla raflardaki yerini alabileceğini söyleyebiliriz.

Galaxy Tab S12+’ın ise doğrudan bir selefi yok. Bu nedenle fiyat konusunda kesin bir yorum yapmak pek doğru olmaz. Ancak tabletin 50.000 TL bandında bir fiyatla satışa çıkması bizi şaşırtmaz. Tabii tüm bunların birer tahmin olduğunu ve tabletlerin daha farklı fiyatlarla satışa çıkma ihtimalinin bulunduğunu belirtelim.

Galaxy Tab S12 Plus ve Tab S12 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Galaxy Tab S12+ Galaxy Tab S12 Ultra Ekran Boyutu 12.4 inç 14.6 inç Ekran Özelliği Dynamic AMOLED 2X (120Hz) Dynamic AMOLED 2X (120Hz) Ön Tasarım Çerçeveli (S11 ile aynı) Çentikli (Notch) İşlemci MediaTek Dimensity 9500 MediaTek Dimensity 9500 Batarya Kapasitesi 10.600 mAh 11.600 mAh Renk Seçenekleri Gri, Gümüş Gri, Gümüş Kutu İçeriği S Pen S Pen Yazılım Desteği 7 yıl Android ve güvenlik 7 yıl Android ve güvenlik

Editörün Yorumu

Mobil oyun oynamayı ve dizi/film izlemeyi seviyorsanız Galaxy Tab S12 serisinin sizin için uygun olabileceğini söyleyebilirim. Serinin son olarak Google Play Console’un desteklenen cihazlar listesinde görünmesi de tanıtımın çok yakında yapılacağının bir göstergesi diyebilirim.