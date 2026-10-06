144Hz AMOLED Ekranlı vivo V80 Tanıtıldı! 7200 mAh Bataryaya Sahip

vivo, V80 isimli yeni bir Android telefon tanıttı. 8 GB RAM ile birlikte gelen cihazda sekiz çekirdekli bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon, yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkalteri üzerinde topluyor.

vivo V80'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 5000 nit

İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Ana Kamera: 50 MP (f/1.75)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP (f/2.2)

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP (f/2.65)

Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)

Batarya: 7.200 mAh

Hızlı Şarj: 90W

Suay ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı OriginOS 7

Boyutlar: 157,52 x 74,33 x 7,69 mm

Ağırlık: 203 gram

vivo V80'in İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. İşlemcide 2.8 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan üç çekirdek mevcut. Bu işlemci, battle royale türündeki PUBG Mobile ve çevrim içi aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı 90 FPS'te, aksiyon RPG türündeki Genshin Impact'i ise 38 ile 49 FPS arasında çalıştırabiliyor.

vivo V80'in Kamera Özellikleri Neler?

vivo V80'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.75 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.65 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu özellikle manzara ve mimari çekimlerinde önemli bir avantaj sağlıyor. Periskop telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Bu arada vivo V70'te 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera mevcut.

vivo V80'in Ekran Özellikleri Neler?

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2750 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 5000 nit parlaklık sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 144Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli.

vivo V80 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo V80'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. vivo V80'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo V80'in Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 653 dolar (32.114 TL)

8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 726 dolar (35.704 TL)

8 GB RAM ve 512 GB Depolama: 830 dolar (40.818 TL)

Editörün Yorumu

vivo V80'in bataryadan ekran özelliklerine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. AMOLED ekran ise film izlemeyi daha keyifli hâle getiriyor. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması.