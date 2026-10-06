Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobiller Açıklandı
Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok satılan lüks arabalar belli oldu. Peki, listede hangi otomobil modelleri bulunuyor? İşte merak edilen sorunun cevabı!
⚡ Önemli Bilgiler
- MINI Countryman, Eylül ayında 63 satış adedi, Ocak ve Eylül ayları arasında ise 8 bin 417 satış adedine ulaştı.
- Volvo EX30, geçtiğimiz ay 532 adet, Ocak-Eylül döneminde ise 5 bin 566 adet satıldı. BMW X1 Eylül ayında 805, geçtiğimiz ay 76 satışa dedine, Ocak ve Eylül ayları arasında ise 5 bin 239 satış adedine ulaştı.
- Listede ayrıca Cupra Formentor, Jeep Compass, BMW 3 Serisi, Mercedes-Benz GLB ve Mercedes-Benz E Serisi dahil olmak üzere pek çok model bulunuyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) yeni bir rapor paylaştı. Böylece en çok satılan lüks arabalar belli oldu. Paylaşılan listeye göre MINI'nin bir otomobili zirvede yer alarak önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca Jeep, Mercedes-Benz, BMW, Volvo ve Cupra dahil olmak üzere pek çok markanın arabaları da bulunuyor.
Türkiye'de En Çok Hangi Lüks Arabalar Satıldı?
|Sıra No
|Otomobil Adı
|Eylül Satış Adedi
|Ocak-Eylül Satış Adedi
|Fiyat
|1
|MINI Countryman
|63
|8.417
|4.230.100 TL
|2
|Volvo EX30
|532
|5.566
|3.583.314 TL
|3
|BMW X1
|76
|5.329
|5.638.800 TL
|4
|Cupra Formentor
|627
|4.497
|2.860.000 TL
|5
|Jeep Compass
|402
|4.018
|2.883.000 TL
|6
|BMW 3 Serisi
|460
|3.873
|5.886.300 TL
|7
|Mercedes-Benz GLB
|598
|3.055
|4.661.000 TL
|8
|Mercedes-Benz E Serisi
|369
|2.993
|8.689.000 TL
|9
|Mercedes-Benz C Serisi
|312
|2.921
|-
|10
|Mercedes-Benz CLA Serisi
|357
|2.749
|-
MINI Countryman, Eylül ayında 63 satış adedi, Ocak ve Eylül ayları arasında ise 8 bin 417 satış adedine ulaştı. Bu otomobil 4 milyon 230 bin 100 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu otomobili Volvo EX30 takip etti. Bu araba geçtiğimiz ay 532 adet, Ocak-Eylül döneminde ise 5 bin 566 adet satıldı. Bu araba 3 milyon 583 bin 314 TL'ye satılıyor.
BMW X1 Eylül ayında 805, geçtiğimiz ay 76 satışa dedine, Ocak ve Eylül ayları arasında ise 5 bin 239 satış adedine ulaştı. Bu araba 5 milyon 638 bin 800 TL'ye satılıyor. Cupra Formentor'un Eylül ayında 627 adet, Ocak-Eylül 2026 döneminde ise 4 bin 497 adet satıldığı açıklandı. Otomobil şu anda 2 milyon 860 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Türkiye'de En Çok Lüks Araba Satan Markalar Hangileri?
|Sıra No
|Marka Adı
|Eylül Satış Adedi
|Ocak-Eylül Satış Adedi
|1
|Mercedes-Benz
|3.269
|21.028
|2
|BMW
|1.626
|16.408
|3
|Volvo
|1.585
|13.239
|4
|Audi
|1.051
|12.259
|5
|MINI
|97
|8.624
|6
|Jeep
|597
|6.277
|7
|Cupra
|682
|5.525
|8
|Land Rover
|82
|962
|9
|Porsche
|100
|937
|10
|Alfa Romeo
|76
|888
Türkiye'de Eylül ayında en çok lüks satan otomobil markası Mercedes-Benz oldu. Almanya merkezli şirket, geçtiğimiz ay 3 bin 269 adet, Ocak-Eylül 2026 döneminde ise 21 bin 28 adet lüks araba sattı. BMW, en fazla lüks satan otomobil markaları listesinin ikinci sırasında konumlandı. BMW markasının Eylül ayında 1.626 adet, Ocak ve Eylül ayları arasında ise 16 bin 408 adet lüks otomobil sattığı açıklandı.
Volvo, geçtiğimiz ay 1.585 adet, Ocak ve Eylül ayları arasında ise 13 bin 239 adet lüks otomobil sattı. Audi'nin Eylül ayında 1.051 adet, Ocak-Eylül 2026 döneminde ise 12 bin 259 adet lüks araba sattığı belirtildi. Listede ayrıca MINI, Jeep, Cupra, Land Rover, Porsche ve Alfa Romeo dahil olmak üzere pek çok marka bulunuyor.
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Editörün Yorumu
Listeyi göz önünde bulundurduğumda Cupra Formentor'un çok sevildiğini söyleyebilirim. Ağustos ayında 575 satış adedi ile ikinci sırada yer alan Formentor, Eylül ayında satış adedi ile zirvede konumlandı. Ağustos ayında 805 satış adedi ile ilk sırada yer alan Volvo EX30 ise geçtiğimiz üçüncü sırada konumlandı. Bu otomobilin Eylül ayında 532 adet satıldığı açıklandı.