Tomb Raider: Legacy of Atlantis'in Steam Sayfasından Denuvo Çıktı

Tomb Raider: Legacy of Atlantis'in Steam sayfasında dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Oyunun sayfasında yer alan Denuvo ibaresi kaldırıldı. Steam sayfasında şu anda üçüncü taraf bir koruma uyarısı bulunmuyor. Ancak bu değişikliğin kalıcı bir karar mı yoksa bir hata mı olduğu henüz bilinmiyor.

Denuvo Nedir?

Denuvo, oyunların korsan kopyalarının çıkmasını zorlaştırmak için kullanılan bir koruma yazılımı. Pek çok büyük yapımda tercih edilen bu yazılım, oyuncular tarafından sık sık eleştiriliyor. Eleştirilerin başında performans sorunlarına yol açtığı yönündeki şikâyetler geliyor. Bu nedenle oyuncular Denuvo'nun kaldırılmasını genellikle olumlu karşılıyor.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis'te Denuvo Kalıcı Olarak mı Kaldırıldı?

Yayıncı Amazon Game Studios, değişiklikle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Bu nedenle kesin bilgi için yayıncının açıklamasını beklemek gerekiyor.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis Nasıl Bir Oyun?

Tomb Raider: Legacy of Atlantis, 1996'da çıkan ilk Tomb Raider oyununun yeniden yorumlanmış hâli. Oyunda Lara Croft'u yöneterek Peru ormanlarından Yunanistan'daki antik kalıntılara kadar pek çok yeri keşfediyoruz. Mısır çölleri ve Akdeniz'deki gizemli bir ada da bu mekânlar arasında yer alıyor. Amaç, farklı yerlere dağılmış parçalarıyla Scion adlı gizemli nesneyi bulmak. Crystal Dynamics ile Flying Wild Hog'un geliştirdiği oyunda Unreal Engine 5 kullanılıyor.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis Ne Zaman Çıkacak?

Oyun, ertelemenin ardından 12 Şubat 2027'de PC için satışa sunulacak. Oyunun Steam Türkiye fiyatı 44,99 dolar olarak belirlendi. Bu tutar, bugünkü kurla yaklaşık 2.212 TL'ye karşılık geliyor. Tomb Raider: Legacy of Atlantis'te Türkçe dil desteği bulunmuyor.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis Kaç GB?

Oyunun yüklenebilmesi için en az 80 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Diskte yer açmak için artık oynanmayan oyunlar ya da kullanılmayan programlar silinebilir. Bu iş için Windows'un kendi aracı ya da ücretsiz program kaldırma araçları kullanılabilir.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis'in Sistem Gereksinimleri Neler?

Oyunun sistem gereksinimleri Steam sayfasında şu şekilde yer alıyor:

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB) / RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 5700

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 5600X

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Denuvo'nun kaldırılması oyuncular açısından olumlu bir gelişme gibi görünse de yayıncıdan açıklama gelmeden sevinmek için erken. Yayıncının bu konuda net bir açıklama yapmasını bekliyorum. Oyunun performansı hakkında ise ancak oynadıktan sonra fikir sahibi olabilirim. Türkçe dil desteğinin bulunmaması, serinin Türkiye'deki oyuncuları için çıkış öncesinde giderilmesini istediğim bir eksik.