Galaxy Tab S9 Serisinin Tanıtım Posteri Sızdırıldı: Tabletlerin Tasarımı Ortaya Çıktı!

Samsung, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ ve Galaxy Tab S9 Ultra tabletlerini içeren Samsung Galaxy Tab S9 serisinin lansmanı için hazırlanıyor. Resmî duyuru öncesinde, pazarlama materyalinin sızdırılmış bir görüntüsü ortaya çıktı ve bize neler bekleyebileceğimize dair bir fikir verdi.

Sızdırılan görselde Galaxy Tab S9 S-Pen ile birlikte üç yeni tablet cihaz gösteriliyor.

Galaxy Tab S9 Serisi Tanıtım Posteri

Kısa bir süre önce Galaxy Tab S9 serisi cihazlar TDRA sertifika web sitesinde görülmüş ve yakında piyasaya sürüleceği doğrulanmıştı. Buna ek olarak, Galaxy Tab S9+ ve Galaxy Tab S9 Ultra daha önce TUV Rheinland sertifikasyon web sitesinde görünmüştü. Geekbench veritabanı listeleri, bu cihazların güçlü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 amiral gemisi işlemciye sahip olacağını ve öncekilere göre daha iyi performans vaat ettiklerini ortaya koydu.

Ayrıca Galaxy Tab S9 serisindeki tüm cihazların IP67 su geçirmez olması, dayanıklılıklarını artırması ve çeşitli ortamlarda kullanıma olanak tanıması bekleniyor.

Samsung, Galaxy Tab S9 serisinin yanı sıra Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Watch 6 serisini de şirketin gelecek ay düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde tanıtacak.