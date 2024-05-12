İklim Krizine Karşı Dünyanın En Büyük Tesisi Açıldı: Atmosferden Karbon Çekme Teknolojisi Nedir?

Dünyayı ısıtan karbon kirliliğini, atmosferden tümüyle temizlemek için tasarlanan dünyanın en büyük tesisi İsviçreli şirket Climeworks tarafından Çarşamba günü İzlanda'da aktif olarak çalışmaya başladı.

Climeworks’ün “Mammoth” ismini verdiği tesis, 2021'de faaliyete başlayan Orca'dan 10 kat daha büyük bir alana ve kullanıma sahip olduğu için dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dünyanın En Büyük Tesisi “Mammoth”

Haziran 2022'de Mammoth'u inşa etmeye başlayan Climeworks, dünyanın en büyük tesisi olduğunu söylüyor. Kolayca hareket ettirilebilen, makinenin havadan karbonu yakalayan vakum parçaları olan 72 tane toplayıcı kap için geniş bir alanı bulunuyor. Ayrıca, önümüzdeki birkaç ay içinde daha fazlası ekleneceği planlanıyor.

Doğrudan hava yakalayıp emerek karbonu çıkarmak için tasarlanmış bir teknoloji, çıkarılan karbonu yeraltına enjekte edebiliyor ve yeniden kullanılmak için katı maddelere dönüştürebiliyor.

Climeworks'e belirttiğine göre Mammoth, tam kapasiteyle yılda atmosferden 36.000 ton karbon çekebiliyor ve bu da bir yıl boyunca yaklaşık 7.800 tane yakıtlı aracın trafikten çekilmesine denk geliyor.

Climeworks, çıkarılan karbon için kesin bir maliyet açıklamadı. Ancak ton başına 1.000 dolara yakın olduğunu söyledi. Şirket, teknolojiyi doğru ve uygulanabilir kılmak için önemli bir adım olarak görüyor.

Tesis Başarı Olarak Görülse de Hâlâ Yetersiz

Ayrıca çalışmaları desteklemek adına Edinburgh Üniversitesi'nde görev alan karbon yakalama ve depolama profesörü Stuart Haszeldine, yeni tesisin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım olduğunu söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, dünyadaki tüm karbon giderme ekipmanları mevcut karbonu azaltma konusunda yetersiz. Karbon kirliliğini azaltmak için tesisler arttırılması planlanmasına rağmen hala ihtiyaç duyulanın çok azı karşılanmış durumda.

Son olarak CEO'su Jan Wurzbacher, Mammoth'un 2030 yılına kadar yılda 1 milyon ton ve 2050 yılına kadar da 1 milyar ton karbon giderimini artırma planının yalnızca son aşamasından biri olduğunu belirtti.