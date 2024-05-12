Oyunculara Bir Kötü Haber de EA’dan Geldi: Oyun İçi Reklamlar mı Geliyor?

EA Sports FC 24 gibi belirli oyunlarda teknik olarak reklamlar bulunuyor. Ancak AAA oyunlara, yani büyük çoğunluğu 70 dolardan satışa sunulan yapımlarda reklamlar yer almıyor.

Geçtiğimiz günlerde Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson, şirketin geleneksel AAA oyunlara, oyun içi reklam yerleştirmeyi düşündüğünü açıkladı.

AAA Oyunlarına Oyun İçi Reklam Fikri

EA'in düzenlediği son kazanç toplantısının soru-cevap bölümünde CEO Andrew Wilson'a "geleneksel AAA oyunlarına dinamik reklam ekleme" olasılığı soruldu.

Fikrin zaten araştırıldığı belirten Wilson ise "Reklamlar bizim için büyümek adına anlamlı bir itici güç olma fırsatına sahip. Şu anda şirkette, oyun deneyimlerimizin içerisinde bu tür uygulamaları nasıl yapabileceğimizi araştıran bir ekibimiz var” cevabını verdi.

Şirket CEO'su Andrew Wilson tarafından yapılan açıklamaya göre EA, yeni nesil reklamlar üzerinde çalışıyor. Ancak, AAA oyunların içine reklamlar eklenmesinin henüz erken olduğunu da belirtiliyor.

Sonuç olarak gelecekte EA Sports FC 24'teki reklam panolarını AAA Oyunlarına uyarlanmış şekilde görebilme ihtimalimiz olacak.