28 Years Later Devam Filmi Geliyor: Vizyon Tarihi Açıklandı!

Salgın ve hayatta kalma temalı filmler arasında en çok beğenilen Cillian Murphy’nin başrolde olduğu 28 Years Later filmi yer alıyor. Hatta hayranları 28 Years Later serisinin yeni bir filmini çok uzun zamandır bekliyordu.

Nihayet 28 Years Later’ın devam filminin ne zaman geleceği belli oldu ve Sony Pictures geçtiğimiz cuma günü filmin vizyon tarihini ilk kez açıkladı.

28 Years Later’ın Devam Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek?

İlk olarak 28 Years Later 2002'de gösterime girmişti ve 2007'de farklı bir kadroyla 28 Weeks Later adlı bir devam filmi çekilmişti. Ayrıca, 28 Months Later için de planlar yapıldığına dair söylentiler ortaya çıkmıştı.

20 Haziran 2025 tarihinde vizyona gireceği açıklanan yeni film, Danny Boyle tarafından yönetilecek ve ilk filmi yöneten Alex Garland tarafından yazılacak.

Başka bir bilgiye göre ise Cillian Murphy, filmin yapımcıları arasında yer alacak, ancak onu başrolde görmek gibi bir durum olmayacak.

Filmin konusu hakkında henüz bir bilgi verilmedi ancak 28 Yıl Sonra'da Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson ve Ralph Fiennes'in rol alacağı söylendi. Ayrıca bir tahmine göre, bir üçleme planlandı ve serinin üç yeni filminden ilki olması bekleniyor.