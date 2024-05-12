Mobil Oyunlarda Yüksek Performans: Snapdragon 8 Gen 4'ün Şaşırtıcı GPU Hızı!

Mobil teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 8 Gen 4 sektörde bir devrim yaratmaya hazırlanıyor. Bu güçlü yonga seti mobil cihazların geleceğini şekillendirecek büyük performanslar ortaya koyuyor.

Weibo Digital Chat Station'daki bir tahminciye göre Qualcomm'un yaklaşmakta olan amiral gemisi SoC'si Snapdragon 8 Gen 4, olağanüstü grafik performansıyla kullanıcıların deneyimini büyük ölçüde yükseltecek.

Snapdragon 8 Gen 4 Performansı Nasıl Olacak?

Tahminciye göre yeni GPU, Genshin Impact gibi bir oyunu 1080p çözünürlükte ve 60 fps kare hızında sorunsuz bir şekilde çalıştıracak. Ancak oyun, üst düzey yonga setleri için bile oldukça zorlayıcı olduğu için kullanıcıların ayarlarını düşürmesi gerekiyor.

Ayrıca, SoC'nin gelişimi planlanandan ileri bir tarihe uzamasından dolayı Qualcomm, 1 Ekim'deki Çin Ulusal Günü'nün hemen ardından çıkış tarihi için yeni bir planlama yapacak.

GPU performansıyla ilgili iddialar Xiaomi 15'in Ekim ayı ortasında Snapdragon 8 Gen 4 ile piyasaya sürüleceği gibi birçok diğer iddiayı destekler nitelikle görünüyor.