Mobil Oyunlarda Yüksek Performans: Snapdragon 8 Gen 4'ün Şaşırtıcı GPU Hızı!
Snapdragon 8 Gen 4’ün beklenenin üstünde bir GPU performansı sunacağı iddia edildi. İşte detaylar!
Mobil teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 8 Gen 4 sektörde bir devrim yaratmaya hazırlanıyor. Bu güçlü yonga seti mobil cihazların geleceğini şekillendirecek büyük performanslar ortaya koyuyor.
Weibo Digital Chat Station'daki bir tahminciye göre Qualcomm'un yaklaşmakta olan amiral gemisi SoC'si Snapdragon 8 Gen 4, olağanüstü grafik performansıyla kullanıcıların deneyimini büyük ölçüde yükseltecek.
Snapdragon 8 Gen 4 Performansı Nasıl Olacak?
Tahminciye göre yeni GPU, Genshin Impact gibi bir oyunu 1080p çözünürlükte ve 60 fps kare hızında sorunsuz bir şekilde çalıştıracak. Ancak oyun, üst düzey yonga setleri için bile oldukça zorlayıcı olduğu için kullanıcıların ayarlarını düşürmesi gerekiyor.
Ayrıca, SoC'nin gelişimi planlanandan ileri bir tarihe uzamasından dolayı Qualcomm, 1 Ekim'deki Çin Ulusal Günü'nün hemen ardından çıkış tarihi için yeni bir planlama yapacak.
Snapdragon 8 Gen 4 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Teknoloji devi markaların amiral gemisi cihazlarına güç sağlayan işlemcilerin ardında başarılı bir isim var: Qualcomm. Uzun süredir Samsung ve Xiaomi başta olmak üzere Android akıllı telefon üreten birçok şirketin cihazlarında bu markanın yonga setleri kullanılıyor.
GPU performansıyla ilgili iddialar Xiaomi 15'in Ekim ayı ortasında Snapdragon 8 Gen 4 ile piyasaya sürüleceği gibi birçok diğer iddiayı destekler nitelikle görünüyor.
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