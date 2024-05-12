Her An WhatsApp Tarafından Bir Engelle Karşılayabilirsiniz: Yeni Bir Özellik Geliyor!

WhatsApp, profil fotoğrafınızı tercihlerinize göre kimlere görünüp görünmeyeceğini ayarlayabilme özelliği sunmuştu. Ancak profil fotoğrafınızın ekran görüntüsü alınıp alınmadığınızı bilmek mümkün değildi.

Şimdi ise WhatsApp profil fotoğrafınızı tamamiyle korumayı amaçlayan yeni bir gizlilik özelliği üzerinde çalışıyor. Gelecekteki güncellemelerle birlikte kullanıcılar, profil resimlerinin ekran görüntüsünü alan kişileri engelleyebilecek.

Profil Fotoğrafı Ekran Görüntüsü Alma Engeli

Profil fotoğrafı için ekran görüntüsü engelleme özelliğinin profil resminizin izinsiz bir şekilde başkalarıyla paylaşılması riskini ortadan kaldırması ve kullanıcı gizliliğini arttırması bekleniyor.

Profil fotoğrafınızı görme erişimi olup bunu ekran görüntüsü almaya çalışan biri "WhatsApp'ta herkesin gizliliğini korumak için bu ekran görüntüsü engellendi" bildirimi alacak.

Bu özelliğin bildirimi sayesinde de profilinizdeki resmin izniniz ve bilginiz olmadan kullanılması ortadan kalkmış olacak. Böylece profil fotoğraflarınızı rahatça kullanabileceksiniz.

Yeni özellik şu anda TestFlight Beta Programı aracılığıyla az sayıda iOS test kullanıcısının kullanımına sunuldu. Henüz beta aşamasında olan özelliğin önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.