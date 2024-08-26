Gamelight, Mobil Oyun Pazarındaki Zorlukları Yapay Zeka ile Aşıyor

Mobil oyun geliştiricileri, rekabetin çok yüksek olduğu pazarda öne çıkma konusunda büyük zorluklar ile karşılaşıyor. Geleneksel pazarlama stratejileri genellikle doğru kitleye ulaşmıyor veya yeterince etkileşim yaratmıyor.

Dijital pazarlamaya yönelik daha doğru ve veri odaklı bir yaklaşıma oldukça ihtiyaç duyuluyor. Geliştiricilerin yalnızca oyuncuları çekmesi değil, aynı zamanda onları zaman içinde etkileşimde tutması da gerekiyor.

Geniş kitleye reklam yayınlamak genellikle para israfına neden oluyor ve düşük getiri sağlıyor. Bu yöntemde maliyetler yüksektir ve oyuncuların oyunda uzun süre geçirmesini sağlamak zordur. Öte yandan piyasada bu kadar çok mobil oyun varken geliştirilen bir oyunun fark edilmesi de zordur.

Çözüm: Kişiselleştirilmiş Yapay Zeka

Ödüllü pazarlama platformu Gamelight, son derece hedefli ve etkili pazarlama kampanyaları oluşturmak için gelişmiş yapay zeka ve veri analitiğinden yararlanarak mobil oyun pazarlamasının temel zorluklarını ele alıyor. Dijital pazarlamada yapay zeka kullanmanın faydaları şu şekildedir:

Hassas Hedefleme: Gamelight'ın yapay zeka algoritmaları, bir oyunla etkileşime girme olasılığı en yüksek olan belirli kitle segmentlerini belirlemek ve hedeflemek için büyük miktarda kullanıcı verisini analiz eder. Bu hassas hedefleme, pazarlama çabalarının doğru oyunculara ulaşmasını sağlayarak israfı azaltır ve yüksek kaliteli kullanıcıları çekme olasılığını artırır.

Gamelight'ın yapay zeka algoritmaları, bir oyunla etkileşime girme olasılığı en yüksek olan belirli kitle segmentlerini belirlemek ve hedeflemek için büyük miktarda kullanıcı verisini analiz eder. Bu hassas hedefleme, pazarlama çabalarının doğru oyunculara ulaşmasını sağlayarak israfı azaltır ve yüksek kaliteli kullanıcıları çekme olasılığını artırır. Uygun Maliyetli Kullanıcı Edinimi: Geleneksel pazarlama stratejileri genellikle yüksek kullanıcı edinme maliyetleri ve düşük yatırım getirisi (ROI) ile sonuçlanır. Gamelight'ın yapay zekası, oyunu yüklemesi ve uzun süreli etkileşimde bulunması muhtemel kullanıcılara odaklanarak reklam harcamalarını optimize eder. Bu yaklaşım, edinme maliyetlerini önemli ölçüde düşürür ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır.

Geleneksel pazarlama stratejileri genellikle yüksek kullanıcı edinme maliyetleri ve düşük yatırım getirisi (ROI) ile sonuçlanır. Gamelight'ın yapay zekası, oyunu yüklemesi ve uzun süreli etkileşimde bulunması muhtemel kullanıcılara odaklanarak reklam harcamalarını optimize eder. Bu yaklaşım, edinme maliyetlerini önemli ölçüde düşürür ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır. Gelişmiş Kullanıcı Bağlılığı ve Elde Tutma: Kullanıcıları çekmek işin sadece bir kısmıdır. Onları elde tutmak uzun vadeli başarı için çok önemlidir. Gamelight'ın yapay zekası, pazarlama mesajlarını iyileştirmek ve kişiselleştirmek için kullanıcı davranışını sürekli olarak analiz eder. Böylece kullanıcı deneyimini ve elde tutma oranlarını artırır. Kişiselleştirilmiş pazarlama, oyuncuların alakalı ve ilgi çekici içerikler almasını sağlayarak oyuna ilgi duymalarını sağlar.

Kullanıcıları çekmek işin sadece bir kısmıdır. Onları elde tutmak uzun vadeli başarı için çok önemlidir. Gamelight'ın yapay zekası, pazarlama mesajlarını iyileştirmek ve kişiselleştirmek için kullanıcı davranışını sürekli olarak analiz eder. Böylece kullanıcı deneyimini ve elde tutma oranlarını artırır. Kişiselleştirilmiş pazarlama, oyuncuların alakalı ve ilgi çekici içerikler almasını sağlayarak oyuna ilgi duymalarını sağlar. Veriye Dayalı Karar Verme: Gamelight'ın platformu, oyun geliştiricilerine kapsamlı veri analizinden elde edilen eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar. Bu içgörüler, geliştiricilerin kullanıcı tercihlerini ve davranışlarını anlamalarına yardımcı olarak daha bilinçli karar vermelerine olanak tanır. Bu veri odaklı yaklaşım, pazarlama stratejilerinin daha iyi performans için sürekli olarak optimize edilmesini sağlar.

Gamelight'ın platformu, oyun geliştiricilerine kapsamlı veri analizinden elde edilen eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar. Bu içgörüler, geliştiricilerin kullanıcı tercihlerini ve davranışlarını anlamalarına yardımcı olarak daha bilinçli karar vermelerine olanak tanır. Bu veri odaklı yaklaşım, pazarlama stratejilerinin daha iyi performans için sürekli olarak optimize edilmesini sağlar. Ölçeklenebilirlik ve Uyarlanabilirlik: Mobil oyun pazarı dinamiktir, trendler ve kullanıcı tercihleri hızla değişmektedir. Gamelight'ın yapay zekası bu değişikliklere uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Pazar trendlerinin önünde kalmak için sürekli öğrenir ve gelişir. Bu uyarlanabilirlik, pazar gelişirken bile pazarlama kampanyalarının etkili kalmasını sağlar.

Gamelight'ın Yapay Zekasının Başarısına Bir Örnek: JOYCITY

Güney Koreli uygulama yayıncısı JOYCITY, iki mobil oyununda Gamelight ile iş birliği gerçekleştirdi. Gunship Battle: Total Warfare için hedef, Japonya ve Birleşik Krallık'ta 30. güne kadar %26'lık bir reklam harcaması getirisi (ROAS) elde etmekti.

Gamelight'ın platformu bu hedefleri aşarak Japonya'da 7. günden 30. güne kadar %38,71 ROAS ve %213 oranında büyüme, Birleşik Krallık'ta ise 7. günden 30. güne kadar %142 oranında büyüme ile %35,6 oranında ROAS sağladı.

Benzer şekilde, World War: Machines Conquest kampanyası da dikkate değer sonuçlar elde etti. Japonya ve Güney Kore'de ROAS 7. günden 30. güne kadar %257,61 oranında artarken Birleşik Krallık'ta %230,20 oranında artış gösterdi.

Gamelight, ayrıntılı veri analizi ve hedefli pazarlama stratejilerinden yararlanarak her iki oyun için de pazarlama hedeflerini karşıladı. JOYCITY ile yapılan ortaklık, Gamelight'ın yapay zeka yaklaşımının mobil oyun pazarlamasında nasıl önemli bir büyüme ve başarı sağlayabileceğini gösteriyor.

Gamelight Vizyonu

Gamelight, pazar trendlerinin bir adım önünde olmak için yenilikler yapmaya, algoritmalarını geliştirmeye ve verilerini genişletmeye devam ediyor. Gamelight, ileriye dönük olarak kullanıcı deneyimlerini daha da kişiselleştirmenin yanı sıra yüksek etkileşim ve elde tutma oranları sağlamayı hedefliyor.

Mobil oyun pazarlamasının geleceği, kullanıcı davranışını doğru bir şekilde anlamak ve tahmin etmekte yatıyor. Gamelight'ın yapay zeka teknolojisine ve veri analitiğine yaptığı sürekli yatırım, onu bu değişime öncülük etmek için harika bir konuma getiriyor.

Gamelight, platformunu sürekli geliştirerek daha da etkili ve verimli pazarlama çözümleri sunmayı ve oyun geliştiricilerin rekabetçi bir pazarda başarılı olmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.