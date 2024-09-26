Gamelight'tan Pocket Gamer Ödülleri'nde Büyük Başarı: İlk 3'e Girdi!

Mobil oyunlar için yapay zeka destekli ödüllü kullanıcı edinme platformu Gamelight, kısa süre önce Pocket Gamer Mobil Oyunlar Ödülleri gibi önemli etkinliklerde çeşitli ödüllere layık görüldü.

Gamelight'ın geçtiğimiz yıl boyunca gerçekleştirdiği olağanüstü yolculuk, mobil oyun pazarlama sektöründeki yenilikçiliğini ve liderliğini gözler önüne seriyor. Yapay zeka odaklı platformuyla yeni standartlar belirleyen şirket, önemli ödüller kazanarak sektör üzerindeki etkisini ortaya koydu.

Gamelight'ın, AppsFlyer Performans Endeksi'ndeki yüksek sıralamaları ve gelişmiş yapay zeka stratejileri aracılığıyla olağanüstü kullanıcı edinme (UA) sonuçları elde etmedeki başarısı da dahil olmak üzere etkileyici başarılarına bir göz atalım.

Gamelight'ın Pocket Gamer Mobil Oyun Ödülleri'ndeki Başarısı

Gamelight bu yıl Gamescom haftasında düzenlenen Pocket Gamer Mobil Oyun Ödülleri'nde En İyi Reklamcılık ve UA Hizmeti kategorisinde ilk 3'e girmeyi başardı. Etkinlik, dünyanın en iyi oyun yeteneklerini ve yenilikçilerini bir araya getirdi.

Etkinlikte Gamelight'a layık görülen ödül, platformun yenilikçi teknolojisini ve ekibinin özverisini gösteriyor ve şirketin mobil oyunlar üzerindeki etkisini ve sektörün en prestijli etkinliklerinden biri olan Pocket Gamer Mobil Oyun Ödülleri'ndeki başarısını gösteriyor.

Birden Fazla Prestijli Ödül ile Gelen Başarı

Gamelight, Pocket Gamer Ödülleri'ndeki başarısının yanı sıra sektörün diğer önemli ödüllerine de layık görüldü. Şirket, 2024 MarTech Breakthrough Ödülleri'nde, yenilikçi yapay zeka odaklı tekniklerle mobil oyun pazarlamasını dönüştürmedeki kilit rolü sayesinde En İyi Mobil Oyun Pazarlama Platformu seçildi.

Büyüme ve inovasyonu teşvik eden, öne çıkan teknoloji çözümlerini ödüllendirmesiyle bilinen MarTech Breakthrough Ödülleri, Gamelight'ın mobil pazarlama alanındaki liderliğini vurguladı.

Gamelight ayrıca şu ödüllere de layık görüldü:

App Growth Ödülleri'nde En İyi Uygulama Reklam Platformu ödülünü kazandı.

Vega Dijital Ödülleri'nde şirket üç önemli ödül kazandı: Dijital Pazarlama kategorisinde En İyi Mobil Kampanya, Uygulamalar ve Yazılımda En İyi İnovasyon ve Uygulamalar ve Yazılımda Yapay Zeka ve Makine Öğreniminin En İyi Kullanımı.

DotComm Ödülleri'nde Gamelight, En İyi Yapay Zeka Aracı seçildi. Veri Toplama ve Uygulama Kampanyası ile Dijital Reklam Kampanyası alanlarında iki Platin ödülünün sahibi oldu.

En İyi Mobil Pazarlama Platformu dalında Digiday Teknoloji Ödülü'nü kazandı ve Digiday Awards Europe'da Yapay Zekanın En İyi Kullanımı olarak nitelendirildi.

Tüm bu ödüller Gamelight'ı yapay zeka pazarlama inovasyonunun ön saflarında konumlandırıyor.

Appsflyer Performans Endeksi'nde Yüksek Sıralama

Gamelight'ın başarısı, AppsFlyer'ın 16. Performans Endeksi'nde Batı Avrupa Midcore Oyunlar veya Kuzey Amerika Midcore Oyunlar gibi kategorilerde ilk 3'e girerek bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Bu prestijli sıralama Gamelight'ı Google Ads ve Unity gibi sektör devlerinin yanına yerleştirerek hızlı büyümesini ve TikTok ve MOLOCO gibi büyük rakiplerini geride bırakma becerisini ortaya koyuyor.

Gamelight'ın yapay zeka odaklı platformu, mobil oyun pazarlamasında güçlü bir güç olduğunu kanıtladı ve hem güç hem de hacim sıralamalarında olağanüstü performansıyla tanındı.

Gelişmiş Yapay Zeka Stratejileriyle Başarıya Ulaşmak

Gamelight ile yapılan çalışmalar, platformun, gelişmiş yapay zeka stratejileri aracılığıyla yüksek kaliteli kullanıcı edinimi sağlama konusunda olağanüstü beceriye olduğunu ortaya koyuyor.

Örneğin, Stillfront Group ile ortaklığında Gamelight'ın yapay zeka destekli kullanıcı edinme platformu, D30 Reklam Harcaması Getirisi (ROAS) hedeflerini aşarak Japonya ve Güney Kore'de beklentilerin %284 üzerine çıktı.

Bu başarı, Gamelight'ın hedef kitlelere etkili bir şekilde ulaşma ve etkileşim kurma yeteneğini göstererek Stillfront'un önemli pazarlardaki büyümesini artırdı.

Benzer şekilde, Gamelight'ın Japonya ve Birleşik Krallık'ta Gunship Battle'ı tanıtmak için JOYCITY ile yaptığı iş birliği, Japonya'da D7'den D30'a ROAS'ta %213'lük ve Birleşik Krallık'ta %143'lük bir artışla sonuçlandı ve D30 ROAS hedeflerini sırasıyla %38 ve %35,78 oranında aştı.

Bu sonuçlar Gamelight'ın iş ortakları için önemli getiriler ve sürdürülebilir büyüme sağlama kapasitesini gösteriyor.

Benzeri Görülmemiş Başarılarla Dolu Bir Yıl

Gamelight'ın bu yılki başarıları gerçekten etkileyiciydi ve mobil oyun pazarlama alanındaki hakimiyetini ortaya koydu.

Birden Fazla Prestijli Ödül: Gamelight, Pocket Gamer Mobil Oyun Ödülleri, MarTech Breakthrough Ödülleri, App Growth Ödülleri, Vega Digital Ödülleri ve dotComm Ödülleri gibi önemli sektör etkinliklerinde en iyi ödülleri kazandı. Bu ödüller şirketin olağanüstü performansını ve yenilikçiliğini yansıtıyor.

Gamelight, Pocket Gamer Mobil Oyun Ödülleri, MarTech Breakthrough Ödülleri, App Growth Ödülleri, Vega Digital Ödülleri ve dotComm Ödülleri gibi önemli sektör etkinliklerinde en iyi ödülleri kazandı. Bu ödüller şirketin olağanüstü performansını ve yenilikçiliğini yansıtıyor. Performans Endeksinde Yüksek Sıralamalar: Gamelight, AppsFlyer'ın 16. Performans Endeksi'nde özellikle Batı Avrupa ve Kuzey Amerika Midcore Oyunlar kategorilerinde kayda değer sıralamalar elde etti. Bu başarı onu TikTok ve MOLOCO gibi büyük rakiplerinin önüne geçirdi.

Gamelight, AppsFlyer'ın 16. Performans Endeksi'nde özellikle Batı Avrupa ve Kuzey Amerika Midcore Oyunlar kategorilerinde kayda değer sıralamalar elde etti. Bu başarı onu TikTok ve MOLOCO gibi büyük rakiplerinin önüne geçirdi. Başarılı Ortaklıklar: Stillfront Group ve JOYCITY ile yapılan iş birlikleri, Gamelight'ın ROAS hedeflerini aşma yeteneğini gösterdi ve kilit pazarlarda önemli bir büyüme kaydedildi.

Bu başarılar, Gamelight'ın yapay zeka destekli mobil oyun pazarlamasındaki liderliğini ve mükemmel sonuçlar sunma becerisini gösteriyor. Gamelight yenilikler yapmaya ve büyümeye devam ettikçe sektördeki geleceği de son derece parlak görünüyor.