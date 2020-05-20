Gears of War 3, PlayStation 3 Geliştirici Kitinde Oynanmış

Gears of War, bazı PlayStation kullanıcılarının da oynamayı istedikleri serilerin arasında bulunuyor. Hiçbir oyunu PlayStation 3 veya PlayStation 4 için duyurulmuş değildi. Ancak bugün yıllar öncesinden kalma bir video ortaya çıktı. Gears of War 3 oyununu, PlayStation 3 konsolunun geliştirici kiti üzerinde oynanırken görebiliyoruz.

Bahsi geçen oynanış videosu sekiz buçuk saate yakın ve Youtube kullanıcısı Proto tarafından açıklama kısmında belirtilene göre 2011 yılının Mayıs ayı içerisinde hazırlanmış. Bildiğiniz gibi Gears of War 3 esasen aynı yılın Nisan ayı içerisinde yayınlanması planlanmış ama sonradan ertelenerek Eylül ayı içerisinde piyasadaki yerini almıştı.

Gears of War serinin oyunları Amerika menşeli yazılım devi serinin yayın haklarını satın almadan önce de Microsoft platformları için özel olarak satışa sunuluyordu. Haliyle Xbox 360 donanımı için uyumlu hale getiriliyor ama aşağıdaki video bizlere üçüncü oyunun aslında PlayStation 3 platformunda da oynanabileceği görülebiliyor.

Gears of War 3 PlayStation 3 Performansı Nasıl?

Ancak sizin de görebileceğiniz üzere, PlayStation 3 geliştirme kitinde oynandığı için performansı çok iyi değil. Teknik sorunların yanı sıra sık sık takılmaların yaşandığını da görebiliyoruz ki bunda oyunun o dönemde henüz geliştirilme aşamasını tamamlamadığını da göz önünde bulundurmak lazım. Bununla birlikte, iki husus dışında bütün bölümlerin oynanabilir olduğu söyleniyor. Bunlardan ilkinde, üçüncü görevin üçüncü bölümü PlayStation 3 konsolunun RSX ekran kartı nedeniyle oynanamaz haldeymiş. Normalinde belirli bir kontrol noktası yüklenerek bu sorun aşılabiliyormuş ama kayıt noktası sisteminde de aksaklık varmış. Haliyle üçüncü aşama tamamlanamadığı için bölümü geçmenin mümkünatı olmuyormuş. Diğer sorun ise bölüm sonu düşmanının komut dizisi sorunu yüzünden kilitlenmesiymiş. Bu sorun da aşamanın geçilmesine engel oluyormuş.

Videonun yayınlanması sonrasında serinin yaratıcısı olan Cliff Bleszinski, motor için test veya onun gibi bir şey olması nedeniyle bahsi geçen videonun sahte olduğunu belirtti. Epic Games ise Kotaku sitesi yazarı Stephen Totilo'ya yaptığı açıklamada Unreal Engine 3 için şirket içinde yapılmış bir test olduğu ve videonun da gerçek olduğu yönünde açıklama yaptı. Ne var ki Gears of War 3 oyununun PlayStation 3 versiyonu hiçbir zaman planlanmamış.