Gelecek Android Güncellemesi Uygulamalarınızı Silmenizi Engelleyebilir

Akıllı telefonlardaki depolama alanı geçmişte olduğu kadar sorun değil ancak tonla uygulama indiriyorsanız veya daha uygun fiyatlı bir telefonunuz varsa bu durum hâlâ sizin için bir sorun olabilir ve görünüşe göre yakında çıkacak Android güncellemesi bu sorunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Google bugün yaptığı açıklamada uygulamaları silmek yerine arşivlemenizi sağlayacak bir uygulama arşivleme özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu.

Uygulamaları Arşivleme Özelliği Nasıl Çalışacak?

Bu özellik, uygulamanın bazı bölümlerini geçici olarak kaldırarak kapladığı alanın yaklaşık %60'ını boşaltıyor. Bu sayede uygulama telefonunuzdan tamamen silinmiyor ve kullanmak istediğinizde hızlı ve kolay bir şekilde geri yüklenebiliyor. Bu özellik ayrıca uygulamadaki tüm kullanıcı verilerini saklayacak ve uygulamayı en son uyumlu sürüme geri yüklemenizi sağlayacak. Böylece arşivleme işleminden sonra o uygulamaya yeni bir güncelleme gelirse geri yüklediğinizde uygulamayı manuel olarak güncellemenize gerek kalmayacak. Bu özellik büyük miktarda alan boşaltmanızı sağlarken tüm uygulamalarınızı telefonunuzda tutmanıza olanak tanıyacak.

Uygulamaları Arşivleme Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Google, bu özelliğin tam olarak ne zaman geleceğini doğrulamadı ancak bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini söyledi. Bir sonraki büyük Android güncellemesinde gelmesi beklendiği için tarihler tahmini olarak Eylül veya Ekim aylarına işaret ediyor.