Ghost of Yotei'de Atsu ile "At" Koşturacağız: Ön Sipariş ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Sucker Punch'ın 2020'de büyük yankı uyandıran Ghost of Tsushima'sı, oyuncuları feodal Japonya'nın ortasında bir onur, fedakârlık ve savaş hikayesine götürmüştü. O günlerden tam 300 yıl sonrasına sıçrayan devam oyunu Ghost of Yotei, bu kez bizi Edo döneminin hemen başındaki Ezo topraklarına, yani bugünkü Hokkaido'ya götürüyor.

Yeni kahramanımız Atsu, çocukken ailesi vahşice katledilen, kendi de ölümün kıyısından dönen bir hayatta kalmış. O korkunç gece onu ginkgo ağacına çivileyen çete üyeleri (Yotei Altılısı) artık Atsu'nun ölüm listesinde. Bu yolculukta Atsu'nun maskesi, sadece düşmanlarını değil, geçmişiyle yüzleşmesini de sağlayacak.

Ghost of Yotei Ön Sipariş Süreci Başlıyor

Ghost of Yotei'nin ön siparişleri 2 Mayıs'ta başlıyor. Standart, Dijital Deluxe ve Koleksiyoncu Sürümü olmak üzere üç farklı paket bulunuyor. Dijital Deluxe'te özel zırhlar, atlar ve silahlar var. Koleksiyoncu Sürümü ise fiziksel içerikleriyle dikkat çekiyor.

Oyun şimdilik sadece PS5'e özel olacak. Ancak ilk oyunun PC'ye gelişi gibi Ghost of Yotei'nin de ileride PC'ye çıkması muhtemel.

Oyunun çıkış tarihi ise 2 Ekim 2025 olacak. Oyunun fragmanı:

Açık Dünya Yapılı Örgün Hikaye

Ghost of Yotei tamamen açık dünya yapısıyla geliyor ve oyuncuya tam anlamıyla özgürlük sunuyor. Atsu'nun intikam arayışı sırasında Ezo'nun zorlu doğası, çetelerin tehdidi ve yol boyunca karşılaşacağımız karakterlerle örülü zengin bir anlatım sizleri bekliyor. Tıpkı ilk oyundaki gibi kamp ateşleri yakılabilecek, sakura ağaçlarının gölgesinde huzur da bulunabilecek.

Yeni mekanikler arasına ateşli silahlar da eklendi. Artık sadece katana değil tabancalar da konuşuyor. Ana karakteriniz Atsu hem çift kılıç kullanıyor, hem de sessiz kıyımlar gerçekleştirmesi gerektiğinde sessiz yöntemler kullanarak avını etkisiz hale getiriyor. Sucker Punch'ın açıklamasına göre Tsushima'daki dövüş sistemi korunmuş ve daha da geliştirilmiş.

Ayrıca Atsu'nun karşısına çıkacak düşmanlar da tek tek değil, oyuncunun seçimine göre sıralanıyor. Yani bu altı hedefi avlama şekliniz tamamen size kalmış. Sıra dışı yapısı ve sinematik anlatımıyla Ghost of Yotei, klasik intikam hikâyelerine yeni bir soluk getirecek.