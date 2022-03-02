Ghostwire: Tokyo Başlangıç PS5 ve PS4 Üzerinden Ücretsiz İndirilebilir!

Bugün Tango Gameworks ve Bethesda, Ghostwire: Tokyo Başlangıç görsel romanının tüm PlayStation 5 ve PlayStation 4 sahipleri için ücretsiz olarak yayınlandığını duyurdu. Tüm Steam ve Epic Games Store oyuncuları, 8 Mart 2022'den itibaren başlangıç bölümünü ücretsiz olarak tecrübe edebilecek. İşte detaylar!

Ghostwire: Tokyo Başlangıç PS5 ve PS4 için Çıktı

Ghostwire: Tokyo Başlangıç ile Ghostwire dünyasının derinliklerine dalabilirsiniz. Bu heyecan verici görsel roman macerasında, oyuncular sıradışı bir kayıp vakasını araştıran gizemli KK ve doğaüstü dedektif dostlarına katılacaklar. Ancak çok daha sinsi bir şeye rastlayacaklar. Ghostwire'ın öncesinde geçen bu eşsiz hikâyede oyuncular, KK'in dostlarının hikâyeleri arasında bağlantı kurmak için farklı etkileşimler arasından seçim yapacaklar.

Ghostwire: Tokyo oyuncuların bir yandan Tokyo'yu işgal eden tehditkâr Hannya'yı, takipçilerini ve Ziyaretçileri yenmeye çalışırken, bir yandan da Ethereal Weaving (Ruhani Dokumacılık) kudret sanatlarına hâkim olmaya çalışacağı bir aksiyon macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Bu doğaüstü varlıkların Ghostwire'ın nefes kesen Tokyo dünyasında dolaşarak oluşturdukları büyüleyici atmosfer, adeta Tokyo'ya, şehrin tuhaflıklarına ve taşıdığı sırlara yazılmış bir aşk mektubu gibi hissettiriyor. PlayStation Store'dan dijital olarak Ghostwire: Tokyo Deluxe Sürüm'ü ön sipariş eden oyuncular, 22 Mart 2022'de oyuna erken erişim elde edecekler. Ayrıca Sokak Giyimi Kıyafet Paketi, Shinobi Kıyafeti ve Kunai Silahı'na da ilk günden ücretsiz erişebilecekler.

Tango Gameworks tarafından geliştirilen Ghostwire: Tokyo, 25 Mart 2022 tarihine Bethesda yayıncılığında PC (Epic Games Store ve Steam) ve konsol tarafında sınırlı süreliğine sadece PlayStation 5 için satışa sunulacak. Hikaye olarak Tokyo şehrinde geçecek olan oyunda, halkın neredeyse tamamının ortadan kayboluşuna ve Visitors adı verilen dünya dışı ruhların şehri istila edişine tanık olacağız.

Doğaüstü güçlere sahip olan Akito olarak biz ise, bu ruhlar ile mücadele eder iken, yaşanan bu tuhaf olayların arkasındaki gizemi ortaya çıkartabilecek olan Hannaya maskesi giyen bir grup ile karşı karşıya geleceğiz. Peki siz Ghostwire: Tokyo için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.