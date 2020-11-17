Micrososft, Bethesda Oyunları İle İlgili Planlarını Açıklandı

Geçen hafta Jefferies Interactive Entertainment konferansında önemli açıklamalarda bulunan Xbox Finans Müdürü Tim Stuart, Microsoft’un The Elder Scrolls, Fallout ve Doom oyunlarının arkasındaki isim Bethesda Softworks ile ilgili planlarının ne olduğunu açıkladı. Peki, Şirketin planlarında Bethesda oyunlarının yalnızca Xbox oyun konsoluna özel oyunlar olması mı var? Şirket, satın aldığı şirketin oyunları ile ne yapmayı planlıyor? İşte oyuncu topluluğunun merak ettiği o açıklamanın ayrıntıları!

Microsoft’un Bethesda Oyunları Hakkındaki Planı

Jefferies Interactive Entertainment konferansında önemli açıklamalarda bulunan Xbox Finans Müdürü Tim Stuart, şirketin Bethesda’yı satın almasının ardından müşteri kazanmaya yönelik yapılan planları dile getirdi.

Oyuncuların cevabını en çok merak ettiği sorulardan biri, şirketin oyunlarının Xbox oyun konsollarına veya Windows işletim sistemine özel olarak yayımlanıp yayımlanmayacağıydı.

Phil Spencer, geçtiğimiz aylarda bu sorulara değinmişti. Spencer’ın açıklamasına göre Bethesda ile Sony arasındaki anlaşma devam edecekti. Geliştirici şirket tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen yeni video oyunları ise PC ve Xbox oyun konsollarına doğrudan gelecekti. Diğer oyun konsolları için şartlar Xbox ile eşit olmayacaktı. Her bir oyun için ayrı ayrı değerlendirmelerde bulunulacak, oyunların duruma bağlı olarak bu oyun konsollarına çıkıp çıkmamasına karar verilecekti. Kısacası gelecekte şirket tarafından geliştirilip piyasaya sürülen her bir video oyununu Sony konsollarında görmek mümkün olmayacaktı.

Stuart, kendisine Bethesda oyunlarının Xbox oyun konsollarına veya Windows işletim sistemine özel olup olmayacağı ile ilgili sorular yöneltildiğinde şirketin satın aldığı firmanın oyunlarını şimdilik Sony, Nintendo veya başka bir platformdan çekmek gibi bir niyetinin olmadığını dile getirdi.

Phil Spencer geçtiğimiz günlerde şirketin ilerleyen günlerde daha fazla oyun stüdyosu satın almak istediğini işaret etmişti. Stuart ise Spencer’ın kullanmış olduğu sözleri şu şekilde açıkladı: “İster oyun ister şirketin herhangi bir parçası olsun, strateji odaklı düşündüğümüz zaman her şekilde yola devam edebilmek gerekiyor. İçerik özelinde konuşacak olursak içeriğimizin mümkün olduğunca erişilebilir olmasını istiyoruz.”

Peki siz şirketin bu hamlesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Microsoft'un söz konusu şirketi satın alması sizce iyi bir hamle miydi? Konu hakkındaki görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.