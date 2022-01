God of War NVIDIA Game Ready Sürücü Desteği İle Geliyor!

14 Ocak'ta piyasaya sürülecek olan NVIDIA GeForce Game Ready sürücüsü, tüm zamanların en iyi aksiyon oyunlarından biri olarak kabul edilen God of War için ilk gün optimizasyonlarını içeriyor. Aynı zamanda yalnızca GeForce RTX oyuncuları, oyun PC’de piyasaya sürüldüğünde NVIDIA DLSS ve NVIDIA Reflex için lansman günü desteği alıyor olacak. God of War NVIDIA Game Ready sürücüsü desteği ile geliyor. İşte detaylar!

God of War NVIDIA Game Ready Sürücü Desteği Sunacak

NVIDIA GeForce Game Ready sürücüsü, tüm zamanların en iyi aksiyon oyunlarından biri olarak kabul edilen God of War için ilk gün optimizasyonlarını içeriyor. Yaklaşan sürücü ayrıca 20 Ocak'ta DLSS ve NVIDIA Reflex ile piyasaya sürülen Rainbow Six Extraction'ı da destekliyor. Hitman 3, The Anacrusis, GRIT ve Monster Hunter Rise oynayan oyuncular, bu oyunlarda en iyi deneyimi yaşamak için bu sürücüyü indirebilirler. Yeni sürücüde ayrıca sekiz yeni G-SYNC uyumlu oyun monitörü için de destek bulunuyor.

12 GB GDDR6X belleğe sahip GeForce RTX 3080 grafik kartı için sürücüyü, 11 Ocak’tan itibaren GPU ortaklarından, GeForce Experience aracılığıyla ve NVIDIA'nın sürücü indirme sayfasından edinebilirsiniz. NVIDIA DLSS ve Reflex, oyun geliştiricilerinin oyunlarına eklemek istedikleri ve oyuncuların kullanmayı sevdiği teknolojiler arasında yer alıyor. Dünyada popüler olan God of War ve Rainbow Six Extraction piyasaya çıkıyor ve her ikisi de çıkışlarında bu iki teknolojiye de sahip olacak.

Yapay zeka işleme teknolojisi ve yalnızca GeForce RTX GPU'larda bulunan özel Tensör Çekirdekleri tarafından desteklenen DLSS, yerel çözünürlüğe benzer görüntü kalitesi sağlamak için oyunların çarpıcı grafik ayrıntılarını korurken God of War ve Rainbow Six Extraction'da kare hızlarını hızlandırıyor. NVIDIA Reflex ise rekabetçi oyunlarda sistem gecikmesini optimize edip ölçüyor ve oyun oynamayı en zorlu zorluklar için bile hızlı ve duyarlı hale getiriyor.

God of War için NVIDIA Game Ready Sürücüsü, aşağıdakiler de dahil olmak üzere başka özellikler de ekliyor:

Yakında piyasaya sürülecek The Anacrusis, GRIT, Hitman 3 ve Monster Hunter Rise için optimizasyonlar ve geliştirmeler.

Gelişmiş görüntü kalitesi için Yapay Zekayla Gelişmiş Dinamik Süper Çözünürlük (DSR).

NVIDIA Freestyle için Ekran Alanı Işın İzlemeli Global Aydınlatma, Ekran Alanı Çevresel Perdeleme ve Dinamik Alan Derinliği dahil olmak üzere üç derinlik tabanlı filtre.

8 yeni G-SYNC Uyumlu oyun ekranı desteği:

AOC AG275QG3R4B+ AOC Q32G3WG3 AOC AG275QXE Dell G2723HN HP OMEN 27i IPS MSI MPG321UR-QD Philips 24M1N3200ZA ViewSonic VX3220-4K-Pro

Peki siz God of War'ın NVIDIA Game Ready Sürücü desteği ile gelecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.