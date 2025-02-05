Google, Bu Sene Yapay Zekaya Para Yağdıracak!

Her geçen gün farklı bir şekile gelişme ile karşımıza çıkan yapay zeka teknolojisi, son zamanlarda ABD'li büyük şirketlerin ablukası altında. Özellikle OpenAI, Google ve Microsoft'un sektörde büyük bir yarış içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki bahsi geçen firmaların bu alana yaptıkları yatırımlar geldiğimiz noktada astronomik seviyelere ulaştı.

Konu hakkında yapılan son açıklama ise Google'dan geldi. ABD merkezli teknoloji devi, 2025 yılı boyunca yapay zeka endüstrisine yapmayı hedefledikleri yatırımın bedelini duyurdu. Söylenen rakam, firmanın 2025'te geçtiğimiz yıllara kıyasla yapay zekaya çok daha fazla odaklanacağını gösteriyor.

Google, Bu Yıl Yapay Zeka İçin 75 Milyar Doları Gözden Çıkaracak

Geçtiğimiz yıl Gemini ve AI Labs projelerinde büyük bir ilermeme kaydeden Google'ın ünlü CEO'su Sundar Pichai, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada 2025 yılı içerisinde yapay zeka endüstrisi için yaklaşık olarak 75 milyar dolar para harcayacaklarını bildirdi. Şirket bu miktarla yapay zeka dünyasında yapacağı yatırımı 2 yıl öncesine göre yaklaşık 130 oranında arttırmış olacak.

Bu istatistiğin pek de şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Zira teknoloji devlerinden irili ufaklı girişimlere kadar pek çok şirket, şu anda yapay zekayı ana odak noktası olarak belirlemiş durumda. Böyle bir senaryoda ise harcanılan paraların büyümesi de sürpriz olmamalı.

Öte yandan Google'ın, harcamalarını genişletmiş olsa da gün geçtikçe daha da fazla gelir elde ettiğini de belirtmek lazım. Şirket, geçtiğimiz yıl gelirlerini yüzde 12 artışla 96,5 milyar dolara çıkartırken, özellikle bulut hizmetlerinde 12 milyar dolara kadar kazanç sağlamayı başarmıştı. Bu yükseliştideki en büyük etkenlerden birinin geliştirdiği yeni yapay zeka ürünleri olduğunu düşünürsek, Google'ın bu teknoloji için büyük paraları gözden çıkarmasına hak verebiliriz.

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