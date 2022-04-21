Google, Android'deki Çağrı Kayıt Programlarını Kaldırıyor

Google, yakın zamanda Play Store politikasında 11 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek bazı değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerden biri, Android'deki çağrı kaydetme uygulamalarını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Reddit kullanıcısı NLL Apps tarafından belirtildiği üzere bu özel politika değişikliği, uygulama geliştiricileri tarafından Erişilebilirlik API'sinin kullanımını etkiliyor. Google, "Erişilebilirlik API'si çağrı ses kayıtlarını kaydedebilmek için tasarlanmadı." dedi. Google birkaç saat önce canlı olarak yayınlanan bir geliştirici web seminerinde politikasına açıklık getirdi.

Google Üçüncü Parti Çağrı Kayıt Uygulamalarını Kaldırıyor

Google, çeşitli Android sürümlerinde çağrıları kaydetmeye olanak tanıyan API'leri yavaş yavaş kullanımdan kaldırıyor. Şirket bunu gizlilik ve güvenlik adına ve ayrıca çağrı kaydı yasaları farklı ülkelerde çeşitlilik gösterdiği için yapıyor. Android 10'da Google, varsayılan olarak çağrı kaydını engellemişti. Bu nedenle kısıtlamayı aşmak için Play Store uygulamaları, çağrıları kaydetmek için Erişilebilirlik API'sini kullanmaya başlamıştı. Google gelecek ay yeni değişiklikleri uyguladıktan sonra bu artık mümkün olmayacak.

Bununla birlikte Google'ın politikası yalnızca Play Store'daki üçüncü parti çağrı kayıt uygulamalarıyla sınırlı. Google Pixel veya Mi Dialer özellikli Xiaomi telefonları gibi telefonların kendinde bulunan çağrı kaydı araçları bu durumdan etkilenmeyecek.

Esasen, sistem uygulamaları telefona önceden yüklenmiş oldukları için herhangi bir izne otomatikmen sahip sayılıyorlar. Üçüncü parti uygulamalar aynı özgürlüğe sahip değiller ve izin almaları gerekiyor.

Mayıs ayında Google yeni politika değişikliklerini yürürlüğe koyduktan sonra mevcut üçüncü parti çağrı kayıt uygulamalarını mağazasından kaldıracak mı hep birlikte göreceğiz. Peki siz Google'ın bu kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.