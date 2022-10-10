Google Asistan Sürüş Modu Özelliği Kapatılıyor

Google, 9to5Google'ın bir raporuna göre yoldayken ses kontrollerine, kişilere, navigasyona ve diğer kısayollara hızlı erişim sağlayan bağımsız Asistan destekli kontrol paneli olan Sürüş Modu'nu kapatıyor. Google'ın ilk olarak 2019'da I/O'da duyurduğu özellik görünüşe göre erkenden ömrünün sonuna geldi.

Sürüş Modu'nun bağımsız sürümü, Google Haritalar'da yerleşik olarak bulunan ve navigasyonu başlattığınızda otomatik olarak açılan Sürüş Modu özelliğiyle karıştırılmamalıdır. Esper'den Mishaal Rahman'ın belirttiği gibi Google, bağımsız Sürüş Modu'nu yayınlamadan önce Haritalar'a Asistan Sürüş Modu'nu eklemişti.

Google Asistan Bir Özelliğe Daha Veda Ediyor

İkisi arasındaki tek fark, "Hey Google, Sürüş Modu'nu başlat" gibi bir sesli komut söyleyerek veya telefonunuzun ana ekranındaki Sürüş Modu kısayoluna dokunarak bağımsız sürüme erişebilmenizdir.

Sürüş Modu kapandığında, Google Haritalar'da navigasyonu başlatarak özelliklerine erişmeniz gerekiyor ve muhtemelen birçok kullanıcı zaten böyle kullanmayı tercih ediyor.

Bağımsız Sürüş Modu hizmetinin, Google'ın Android 12 ile kullanımdan kaldırdığı "Telefon Ekranları için Android Auto" uygulamasının yerini alması bekleniyordu.