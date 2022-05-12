Google Çeviri'ye 24 Yeni Dil Eklendi

Google, I/O 2022 geliştirici konferansı sırasında Çeviri aracına 24 yeni dil desteği eklediğini duyurdu. Yeni kullanıma sunulan diller arasında Sanskritçe, Tsonga ve Sorani Kürtçesi bulunmakta. Yeni eklemelerden biri olan Assam dili, Kuzeydoğu Hindistan'da yaklaşık 25 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Bir diğeri, Dhivehi ise Maldivler'de yaklaşık 300.000 kişi tarafından konuşulmakta.

Google CEO'su Sundar Pichai'ye göre bu yeni diller, şirketin 300 milyondan fazla kişi tarafından konuşulan dilleri kapsamasına olanak tanıyor ve Çeviri aracının desteklediği toplam dil sayısını 133'e çıkarıyor. Pichai, atılımı Google'ın çeviri algoritmasının kullanıldığı yeni bir tek dilli yapay zekâ öğrenme yaklaşımına bağladı. Bu yapay zekâ, bir örneğini görmeden metnin bir bölümünün nasıl çevrileceğini öğrenen bir işleve sahip.

Google Çeviri Aracını Geliştirmeye Devam Ediyor

Etkinlik sırasında yayınlanan bir blog gönderisinde Google, yaklaşımın henüz mükemmel olmadığını kabul etti ancak İspanyolca ve Almanca gibi dillerle aynı deneyimi sunabilmesi için teknoloji üzerinde çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Google, Çeviri aracına en son 2020 yılında Kinyarwanda, Odia, Tatar, Türkmence ve Uygurca dilleri başta olmak üzere yeni diller eklemişti. Google'ın Çeviri noktasında hâlâ yapacak işleri var çünkü Dünya çapında 7.151'den fazla konuşulan dil olduğu tahmin edilmekte. Yine de bu yeni eklenen diller, insanların başka türlü iletişim kuramayacağı durumlarda önemli bir yardımcı araç olacak.

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