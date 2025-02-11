Google Chrome, Şifrelerinizi Otomatik Olarak Değiştirecek!

Bir şifre kullanarak giriş yapmamız gereken hesap sayısı her geçen gün artıyor. Ancak bu durum, bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Pek çoğumuz bir şifre ile varyasyonlarını birden çok yerde kullandığımız ve bunları düzenli aralıklarla değiştirmediğimiz için en ufak sızıntıda tüm bilgilerimiz risk altına giriyor. Google ise Chrome'a "Otomatik Şifre Değiştirme" özelliği ekleyrek bu sorunu ortadan kaldırmayı planlıyor.

Google, Chrome ile Şifrelerinizi Otomatik Değiştirecek

Yapay zeka çalışmalarına hız kesmeden devam eden Google'ın bu teknolojiye yer verdiği son yer kendi internet tarayıcısı oldu. Buna göre Chrome'daki Google Şifre Yöneticisi, yapay zeka destekli otomatik şifre değiştirme özelliği kazandı. Henüz test aşamasında olan bu yenilik, sizin yerinize güvenliğinizi sağlayacak.

Örneğin hesabınız olan bir internet sitesi kullanıcılarına ait verileri çaldırdı ve her hesabınızda kullandığınız "1234" olan şifreniz hacker'ların eline geçti. Chrome'un otomatik şifre değiştirme özelliği tam bu noktada devreye girecek ve sizi uyararak, şifrenizi değiştirmeyi teklif edecek. Kabul ederseniz ise değişikliği gerçekleştirecek.

Belirmekte fayda var ki bu özellik yalnızca Google Şifre Yöneticisi'nde kayıtlı olan şifreleri değiştirmiyor. Aynı zamanda ilgili internet sitesindeki şifrenizi de güncelliyor. Böylelikle tamamen kontrolünüz altında olan bu süreçle dakikalar içerisinde hesabınız güvene alınıyor.

Şu anda Chrome'un Canary sürümünde test edilen bu özelliğin çok yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Etkinleştirmek için ise tarayıcınızda chrome://flags/ adresine gidip #improved-password-change-service seçeneğini bularak "etkin" (enabled) olarak ayarlamanız gerekiyor.

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Merak edilen bir başka konu ise kullanıcıların buna güvenip güvenmeyeceği. Her ne kadar şfirelerinizi saniyeler içerisinde değiştirmek kulağa harika gelse de her sistemin belirli kusurları var ve Chrome'un bu kusurlardan birine sahip olması durumunda risk çok büyük. Yine de Google'ın bu konuda iyimser olduğu ve özelliğin ilgi çekmesini beklediği iddia ediliyor.