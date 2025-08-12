İnsanlığı Yapay Genel Zekâya Ulaşmaktan Alıkoyan Şey Ortaya Çıktı

Google'ın yapay zekâ çalışmalarındaki en yüksek isim olan Demis Hassabis, yapay zekânın insansı bir akıl seviyesine ulaşmasındaki engeli tespit etti. Google DeepMind CEO'sunun söylediğine göre AI'ın şu an tek eksiği "tutarsız" olması. Bugün ChatGPT, DeepSeek, Grok, Gemini, Claude gibi popüler yapay zekâ araçlarının tamamı, kullanıcıların taleplerini gerçekleştirebiliyor ancak bunu tutarlı bir şekilde yapamıyor. Genelde alınan cevapların ne tarz olacağı, doğru olup olmayacağına dair bir tahmin yürütmek oldukça zor, hatta imkansız. Hassabis, "Google for Developers" adlı podcastte konuşurken yapay genel zeka (AGI) hedefine ulaşmak için aşılması gereken engelleri sıraladı.

ChatGPT'yi Eğitecek Daha Fazla Veri Kalmadı

Yapay zekâ sistemlerini eğitmek için varolan veriler tükenmek üzere. Aylık 4.7 milyar kullanıcıya sahip olan ChatGPT adlı botun yeni, GPT-5 modeli yakın zamanda tanıtıldı— bu model, şimdiye kadarki en akıllı yapay zekâ modeli olmasına rağmen halen eksikleri var. Hatta öyle ki kullanıcılar, GPT-5'in selefi GPT-o4 modelinin geri getirilmesini istedi. Sebebi ise yeni modelin eskiye kıyasla çok "ruhsuz" olmasıydı. GPT-5 çoğunlukla bir sekreter gibi hissettiriyordu. Üstelik ilk çıktığında kullanım kredisinin hemen tükendiğine dair şikayetlerle de gündeme gelmişti. OpenAI CEO'su Sam Altman, kısa sürede bu sorunu çözdü ve eski modeli geri getirdi.

Yapay Zekâ Düşünme Yeteneği Sıfırdan Yazılmalı

Hassabis, ChatGPT ve onun gibi botların tutarsız davranışları sona ermeden AGI'ye ulaşılamayacağını söylüyor. Ona göre Gemini tarzı modeller, Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda altın madalya kazanabilecek kadar yetenekli olabilir. Ancak aynı sistem, lise seviyesindeki basit bir matematik probleminde kolayca hata yapabiliyor. Sorunun çözülmesi için daha fazla eğitim gerekmiyor. Asıl gereken, yapay zekânın akıl yürütme, planlama ve hafıza gibi temel yeteneklerinin sıfırdan yazılması gerekiyor.