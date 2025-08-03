Apple Gaza Bastı: ChatGPT Alternatifi Geliyor!

OpenAI, Microsoft, Meta ve Amazon gibi teknoloji devleri yapay zeka destekli sohbet botlarını çoktan kullanıcılarla buluşturdu. Ancak bu alanda geri planda kalan en büyük isimlerden biri Apple’dı. “Apple Intelligence” çatısı altında ilk kez yapay zeka deneyimini kullanıcılarına sunan şirket, şimdi ise ChatGPT benzeri kendi sohbet botunu geliştirmek için kolları sıvadı. İşte detaylar…

Apple, ChatGPT Alternatifi Sohbet Botu Geliştiriyor

Sektör kaynaklarına göre Apple, arama deneyimini geliştirmek ve ChatGPT’ye rakip bir sohbet botu oluşturmak için özel bir ekip kurdu. Şirketin önemli bir adım olarak gördüğü bu ekibin aslında 2025'in başlarında oluşturulduğu ve ismi de “Answers, Knowledge and Information” (Yanıtlar, Bilgi ve Bilgilendirme) olarak belirlendiği gün yüzüne çıktı.

Bu ekibin temel hedefi ise kullanıcıların internetteki aramalarına daha hızlı ve etkili yanıtlar verebilecek bir sohbet botu geliştirmek. Ancak bu sadece başlangıç. Geliştirilen sistemin bağımsız bir uygulama olarak sunulması ve hatta Siri, Safari ile Spotlight gibi Apple servislerine entegre edilmesi de bekleniyor.

Ekibin başında ise Apple’ın deneyimli isimlerinden Robby Walker yer alıyor. Walker, daha önce Siri’nin geliştirme sürecini yöneten isimdi. Öte yandan hatırlatma yapmak gerekirse Apple, 2024’te ChatGPT'yi Siri’ye entegre etmek için OpenAI ile ortaklık kurmuştu ve kendi sohbet botunu geliştirme fikrini geri plana atmıştı. Ancak görünen o ki şirket rotayı değiştirdi.

Apple, Yapay Zeka Şirketi Satın Alabilir

Bu yılın başlarında Apple, GPT destekli yeni Siri’nin çıkışını 2025’e ertelediğini duyurmuştu. Ancak yapay zeka yarışında geri kalmak istemeyen şirket, planlarını hızlandırma niyetinde. Apple CEO’su Tim Cook, yakın zamanda yaptığı açıklamada şirketin yapay zeka yol haritasını hızlandırmak için şirket satın almalarına açık olduğunu net bir şekilde ifade etti.

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