Google'da En Çok Aranan Yemekler Açıklandı: Listede 3 Türk Yemeği Bulunuyor!

Google Trends'in her yıl sonunda o yıla dair tüm aramaları ve konu başlıklarını derlediği liste bu yıl için de yayınlandı. Pek çok farklı kategoride gerçekleştirilen aramaların listeleri gün yüzüne çıkarken, ilginç bir gelişme de yemek tariflerinde yaşandı. En çok aranan yemek tarifleri listesinde 3 adet Türk yemeğinin yer aldığı ortaya çıktı.

2022 Yılında Google'da En Çok Aranan Yemekler

1. Paneer Pasanda

2022 yılı içerisinde en çok aranan yemek tarifi Paneer Pasanda oldu. Özellikle Hindistan ve Pakistan mutfağında sıklıkla yenen bir yemek olan Paneer Pasanda, peynir ve baharatlarla hazırlanan bir yemek.

2. Ev Yapımı Kek

Hamur işlerinin fazlasıyla rağbet gördüğü 2022 yılı içerisinde evde hazırlanan kek tarifleri en çok arananlar arasında yerini aldı.

3. Tuzlu Kurabiye

Salt cookie olarak da bilinen tuzlu kurabiye, deniz tuzu ve damla çikolata ile yapılan eşsiz bir kurabiye çeşidi.

4. Geceden Kalma Yulaf

Yulafın son dönemde artan popülaritesi, en çok aranan yemeklerin listesinde de kendisini 4. sıraya taşıyor. Yulaftan yapılan pudingler, Dünya'nın pek çok yerinde popülerleşmiş durumda.

5. Tarçınlı Rulolar

Özel günlerde çayın yanında ikram edilen tarçınlı rulolar, 2022 yılında en çok aranan tatlı çeşitleri arasında yerini alıyor.

6. İrmik Helvası

Ülkemizde fazlasıyla popüler olan irmik helvası, Dünya mutfağında da büyük ilgi görmeye başlamış durumda.

7. Pankek

Özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi olan pankekler, 2022 yılında en çok aranan yemekler arasında 7. sırada yer alıyor.

8. Babagannuş

Hatay mutfağıyla özdeşleşen babagannuş, özellikle orta doğu ülkelerinde oldukça popüler bir yemek olarak dikkat çekiyor.

9. Bulgur Pilavı

Normal pirinç yerine bulgur pirincinin daha sağlıklı olması nedeniyle bulgur pilavı da giderek popülerleşen bir yemek olmuş durumda. Özellikle de sebzelerle tüketilen bulgur pilavı, en çok aranan yemekler arasında 9. sırada.

10. Makarna Salatası

Ana yemeklerle birlikte sunulan makarna salatası, mevsim sebzeleriyle de bambaşka bir tat kazanıyor.