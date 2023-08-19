Google Haritalar'dan Elektrikli Otomobil Odaklı Yeni Güncelleme!

Google, uygulamalarında her zaman değişiklikler yapıyor ve Haritalar da bu değişiklikler kervanında yerini almış durumda. Yeni değişiklik elektrikli otomobil kullananları hedefliyor.

Google Haritalar'a gelen yeni değişiklik ile birlikte elektrikli otomobil kullanıcılarının haritalarından benzin istasyonları kaldırılacak.

Google sözcüsü Pearl Xu'ya göre bu değişiklikle birlikte "insanların navigasyon sırasında en alakalı bilgileri almalarına yardımcı olmak için elektrikli otomobil sürücülerinin Android Auto için Google Haritalar'da benzin istasyonları yerine şarj istasyonları için bir kısayol görmeleri sağlandı".

Benzin İstasyonları, Elektrikli Otomobil Sahiplerinin Haritasından Siliniyor

Elektrikli otomobil sürücüleri için benzin istasyonlarını görme özelliği geçen yıldan bu yana şarj istasyonlarını görme seçeneği ile değiştirilebiliyordu ancak yeni değişiklikle birlikte Google Haritalar artık Android Auto kullanan bir elektrikli otomobilde gezinirken benzin istasyonlarını bir kategori olarak göstermeyecek.

Elektrikli otomobil kullanırken navigasyon amacıyla Google Haritalar'ı kullanıyorsanız, yeni değişiklikle birlikte en üstteki kısmın artık elektrikli otomobil şarj istasyonlarıyla değiştirildiğini fark edeceksiniz.

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